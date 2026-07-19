El desconsolado llanto de Lionel Messi tras retirarse de la premiación en la que España se proclamó campeona del mundo contra Argentina

Lionel Messi cerró un Mundial 2026 notable en lo personal pero sin poder coronarse en lo colectivo. Su selección, Argentina, perdió este domingo 1-0 contra España y los ibéricos alzaron la Copa del Mundo por segunda vez en su historia.

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En el partido, Messi tuvo escasa incidencia porque España se mostró muy dominante con la pelota .

A su vez, la roja presionó muy bien tras cada pérdida y logró radiar del juego a Messi durante gran tramo del partido.

El 10 argentino recién pudo insertarse en el juego luego del gol de Ferrán Torres.

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Ahí España cedió terreno y estacionado por derecha, Messi logró generar algo de juego y meter tres pelotas quietas muy peligrosas.

Pero España fue un justo ganador.

Messi terminó segundo en la tabla de goleador con ocho tantos, detrás de los 10 de Kylian Mbappé.

Además, el francés lo pasó el sábado también como máximo goleador de la historia de los mundiales con 22 goles contra 21.

Messi fue elegido en cinco de los ocho partidos de Argentina como el mejor jugador del partido, récord que compartió con Jude Bellingham este Mundial.

Pese a un rendimiento individual sobresaliente, Messi no pudo darle el bicampeonato a Argentina y por esa razón, luego de recibir su medalla de plata, se fue llorando desconsoladamente mientras España levantaba la Copa del Mundo.