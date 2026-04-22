La percepción de los uruguayos sobre la seguridad mejoró, aunque sigue siendo identificada como el principal problema del país, según Equipos

La percepción de los uruguayos sobre la seguridad del país mejoró al inicio de 2026 , según la última encuesta de Equipos presentada este miércoles en Subrayado.

Según la investigación de la consultora, para febrero 48% consideró que Uruguay es un país seguro , 2% que es muy seguro , mientras que 44% consideró que es inseguro y 4% lo calificó de muy inseguro. Otro 2% no respondió o no supo qué responder.

En noviembre de 2025, la medición anterior de Equipos sobre este tema, 40% consideraba a Uruguay seguro, 3% muy seguro, mientras que 47% lo consideraba inseguro y 6% muy inseguro.

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En resumen: para febrero de 2026, 48% de la población tuvo una percepción negativa sobre la seguridad y 50% positiva . En noviembre la relación era de 53% negativos y 43% positivos.

"Cuando se consulta a los uruguayos directamente sobre la seguridad del país, la mitad de la población considera que es un lugar seguro para vivir, y la otra mitad opina lo contrario. Son pocos los que se inclinan hacia opciones extremas, mientras el grueso se concentra en percepciones moderadas en uno u otro sentido", señala Equipos en su investigación.

Pese a esta mejora en los indicadores, la seguridad permanece como el principal problema identificado del país.

Negro y Orsi en el gabinete de Seguridad El presidente Yamandú Orsi y el ministro del Interior Carlos Negro participan este lunes 16 de marzo en Torre Ejecutiva en una reunión del gabinete de seguridad para discutir el Plan Nacional de Seguridad Foto: Presidencia de la República

"Los datos del inicio de 2026 muestran una persistencia que lleva más de 15 años: más allá de una breve alteración durante la pandemia, la seguridad encabeza sostenidamente los problemas nacionales señalados por los uruguayos", sostiene la consultora.

Para febrero de 2026, 49% consideró que la inseguridad es el principal problema del país, seguido del desempleo (32%) y la situación económica (20%).

Los datos de esta encuesta fueron recogidos entre el 19 de febrero y el 5 de marzo, algunas semanas antes de que se presentara el Plan Nacional de Seguridad por parte del gobierno de Yamandú Orsi.

Respecto a la percepción de la seguridad según el barrio de las personas, siete de cada diez uruguayos "consideran que el barrio donde vive es un lugar seguro".

"Hay un contraste de percepción, con visiones más favorables en relación al entorno cercano, que en la percepción sobre la generalidad del país", afirma la investigación.

Para febrero de 2026, 67% consideró que el barrio donde vive es seguro, 5% que es muy seguro, 24% que es inseguro y 3% que es muy inseguro. El resto no opinó o no respondió.

"El devenir de los acontecimientos permitirá evaluar en qué medida la nueva estrategia del gobierno impacta, o no, sobre las percepciones de los uruguayos sobre el tema en los próximos meses", concluyó el informe de Equipos.

La encuesta recogió 704 entrevistas presenciales con un margen de error máximo en los resultados de +/- 3,7%.