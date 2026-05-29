Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores y jugará el repechaje de la Sudamericana; mirá su rival

Universidad Católica propinó este jueves un golpe fuerte en la mesa en la Copa Libertadores al clasificarse en los octavos de final del torneo internacional como líder del Grupo D , seguido por Cruzeiro , con un triunfo en la Bombonera por 1-0 que eliminó a Boca Juniors y lo envió a disputar el repechaje de la Copa Sudamericana .

Un golazo de Clemente Montes selló el triunfo de los visitantes en el minuto 33 sobre el Xeneize en la sexta y última jornada del grupo en la que Cruzeiro se quedó con la segunda plaza en la fase de los dieciséis mejores al sumar 11 puntos gracias a la goleada por 4-0 que propinó a Barcelona en la última fecha de la primera fase.

Boca, conducido por Claudio Úbeda que queda situado en el ojo de la tormenta, llegaba urgido a este partido con la necesidad de un triunfo para seguir en la Copa Libertadores y sin margen de error, ya que cualquier otro resultado no le servía.

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La institución presidida por Juan Román Riquelme no pudo con la U Católica y quedó afuera en fase de grupos de la Copa Libertadores tras dos años de ausencia en el torneo internacional, y jugará el repechaje de la Sudamericana ante O Higgins de Chile, definiendo de visitante.

Universidad Católica, dirigida por el argentino Daniel Garnero, se hizo peligroso y desequilibrante en la contra frente a un rival que mostró rebeldía a través de Exequiel Zeballos por momentos y del joven Tomás Aranda.

Universidad Católica no perdonó y Boca Juniors quedó eliminado

En el minuto 33, en un contragolpe letal en velocidad ante un Boca muy mal parado defensivamente, encontró a Clemente Montes que, tras un gran enganche, sacó un remate furibundo que pegó en el palo y se metió en el arco defendido por Leandro Brey.

Con esa ventaja, el equipo visitante administró el nerviosismo de Boca que no encontró respuestas futbolísticas para intentar alcanzar el empate, sumado a la presión de su gente que no toleró otro paso en falso de su equipo.

En el complemento se rotaron los suplentes en uno y otro equipo pero siempre con la misma recete: una Universidad Católica bien parada y escalonada para frustrar cada ofensiva de Boca e intentar lastimar en alguna contra que le quede, pero con la tranquilidad de que el Xeneize necesitaba si o si dos goles.

Universidad Católica EFE

El ingreso del paraguayo Ángel Romero le permitió al local tener tres opciones, la última con un gol anulado por posición adelantada a instancias del VAR, mientras que Jhojan Valencia despejó sobre la línea un rebote que conectó Alan Velasco.

Universidad Católica logró un valioso triunfo en la capital argentina que le permite clasificar en el primer lugar de su zona y esperar este domingo el sorteo de octavos de final, mientras que Boca deberá disputar la reválida de la Sudamericana en el segundo semestre ante O Higgins de Chile.

FUENTE: EFE