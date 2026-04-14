"Oleada de tormentas" avanza hacia Uruguay esta semana y terminará en ciclón extratropical, advierte Metsul

Una “oleada de tormentas con precipitaciones extremas” avanzará hacia Uruguay en los próximos días y podría derivar en la formación de un ciclón, según advirtió el organismo meteorológico brasileño Metsul.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

De acuerdo al informe, el sistema se originará como “un centro de baja presión” sobre el noreste de Argentina y Paraguay, pero su impacto más relevante para Uruguay llegará hacia el final de la semana. Metsul prevé que el jueves el fenómeno “se desplazará hacia el sureste y alcanzará Uruguay”, mientras que el viernes “se ubicará sobre el Río de la Plata y se transformará en un ciclón”.

Tormentas y vientos fuertes El pasaje del sistema traerá consigo un escenario de inestabilidad. En la antesala de su llegada, se esperan tormentas con características severas en la región, con “relámpagos, granizo de diversos tamaños y fuertes vientos”, en el marco de un proceso que ya estará activo desde Argentina.

Para Uruguay, el punto más crítico podría darse el viernes, cuando el sistema evolucione a ciclón. En ese momento, MetSul advierte por “vientos fuertes a intensos, principalmente en el sur y este” del país, coincidiendo con su ubicación sobre el Río de la Plata.