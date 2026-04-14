"Oleada de tormentas" avanza hacia Uruguay esta semana y terminará en ciclón extratropical, advierte Metsul

Una “oleada de tormentas con precipitaciones extremas” avanzará hacia Uruguay en los próximos días y podría derivar en la formación de un ciclón, según advirtió el organismo meteorológico brasileño Metsul.
De acuerdo al informe, el sistema se originará como “un centro de baja presión” sobre el noreste de Argentina y Paraguay, pero su impacto más relevante para Uruguay llegará hacia el final de la semana. Metsul prevé que el jueves el fenómeno “se desplazará hacia el sureste y alcanzará Uruguay”, mientras que el viernes “se ubicará sobre el Río de la Plata y se transformará en un ciclón”.
Tormentas y vientos fuertes
El pasaje del sistema traerá consigo un escenario de inestabilidad. En la antesala de su llegada, se esperan tormentas con características severas en la región, con “relámpagos, granizo de diversos tamaños y fuertes vientos”, en el marco de un proceso que ya estará activo desde Argentina.
Para Uruguay, el punto más crítico podría darse el viernes, cuando el sistema evolucione a ciclón. En ese momento, MetSul advierte por “vientos fuertes a intensos, principalmente en el sur y este” del país, coincidiendo con su ubicación sobre el Río de la Plata.
Si bien los acumulados más extremos se concentrarán en el noreste argentino —donde podrían registrarse “200 milímetros o más, con riesgo de inundaciones”—, el fenómeno tendrá impacto regional y alimentará la inestabilidad que llegará a Uruguay.
La persistencia del sistema, que se moverá lentamente, favorecerá varios días de mal tiempo en el Cono Sur, con lluvias frecuentes y tormentas eléctricas que irán desplazándose hacia territorio uruguayo a medida que avance la semana.