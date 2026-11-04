Embajada de Estados Unidos ofrece hasta US$ 50.000 para financiar proyectos en Uruguay: requisitos y cómo postularse

La Embajada de Estados Unidos en Uruguay , en coordinación con la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos , abrió una nueva convocatoria para financiar proyectos en el país con aportes de entre US$ 10.000 y US$ 50.000 por iniciativa.

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El programa, denominado Fondo Embajada de los EE. UU., cuenta con US$ 200.000 disponibles y busca apoyar propuestas que promuevan la cooperación bilateral, la innovación, el crecimiento económico, la seguridad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Las organizaciones interesadas tendrán tiempo para presentar sus proyectos hasta el miércoles 25 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas.

Los proyectos seleccionados deberán ejecutarse entre marzo y diciembre de 2027 y estar alineados con las prioridades estratégicas de la política exterior estadounidense.

Qué proyectos pueden recibir hasta US$ 50.000

La convocatoria contempla seis áreas de interés:

Seguridad y Estado de derecho: iniciativas para fortalecer la cooperación en seguridad, combatir el crimen organizado transnacional y mejorar las instituciones.

Gobernanza democrática: proyectos vinculados a las libertades fundamentales, la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la sociedad civil.

Tecnología, innovación y emprendimiento: propuestas relacionadas con startups, inteligencia artificial, nuevas tecnologías y desarrollo empresarial.

Prosperidad económica: iniciativas que promuevan inversiones, acceso a mercados, cooperación comercial y crecimiento económico.

Educación e intercambio: programas de enseñanza de inglés, formación docente, educación científica y tecnológica, intercambios académicos y cooperación educativa.

Diplomacia deportiva: proyectos que utilicen el deporte para promover el liderazgo, el trabajo en equipo y la participación comunitaria, incluyendo iniciativas vinculadas a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Todos los proyectos deberán incluir un componente estadounidense, ya sea mediante la participación de expertos, la colaboración con instituciones de ese país o la incorporación de perspectivas y valores de Estados Unidos.

Quiénes pueden postularse y qué actividades quedan excluidas

Los proyectos deberán desarrollarse o comenzar en Uruguay y estar dirigidos principalmente a estudiantes de educación secundaria y universitaria, así como a jóvenes y profesionales de entre 20 y 45 años.

Entre los posibles participantes se encuentran emprendedores, docentes, académicos, responsables de políticas públicas y administradores educativos.

Las empresas y organizaciones con fines de lucro no podrán acceder a estos fondos.

Tampoco se financiarán actividades político-partidarias, campañas de lobby, proyectos comerciales, construcción de infraestructura, actividades religiosas específicas ni servicios de asistencia médica, psicológica o humanitaria.

Quedan excluidas, además, las investigaciones científicas sin aplicación práctica, los viajes para beneficio personal y las campañas de recaudación de fondos.

Cómo se seleccionarán los proyectos

Las propuestas serán evaluadas por un comité integrado por representantes de la Embajada de Estados Unidos y de la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos.

Entre los principales criterios estarán el impacto del proyecto, su alineación con las prioridades de la convocatoria, la experiencia de la organización, la viabilidad del presupuesto y la sostenibilidad de los resultados.

Las organizaciones preseleccionadas deberán contar con un número de registro UEI válido, que puede tramitarse gratuitamente a través de SAM.gov.

La convocatoria establece que podrá adjudicarse un monto menor al solicitado y que hasta un 20% de los fondos podrá quedar retenido hasta la presentación de los informes finales.

Los desembolsos se realizarán a través de la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos, en dólares o su equivalente en pesos uruguayos.

Plazos y cómo postularse al fondo de la Embajada de Estados Unidos

11 de noviembre, 15:00 horas: sesión informativa virtual para interesados.

25 de noviembre, 23:59 horas: cierre de postulaciones.

Marzo a diciembre de 2027: período de ejecución de los proyectos.

La evaluación de las propuestas podrá demorar entre 30 y 60 días después del cierre de la convocatoria. Todas las organizaciones postulantes recibirán una notificación por correo electrónico con el resultado del proceso.

La Embajada y la Alianza realizarán una sesión informativa virtual el miércoles 11 de noviembre a las 15:00 horas, en la que responderán consultas sobre los requisitos y las condiciones de financiamiento.

Los interesados pueden inscribirse a través del formulario de registro para la sesión informativa.

Las postulaciones deberán presentarse mediante el formulario oficial de la convocatoria, cuyo enlace no fue incluido en la información difundida.