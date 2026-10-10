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Cancillería está en contacto con uruguayos varados por terremoto en Panamá: vuelos se cancelaron y otros se reprogramaron

El presidente Yamandú Orsi ya le había expresado su solidaridad a su par panameño y se puso a disposición para ayudar a los centroamericanos en caso de requerirlo

10 de octubre de 2026 16:11 hs
Terremoto en Panamá
Foto: EFE/ Bienvenido Velasco

La Cancillería de la República está en contacto con uruguayos que están en Panamá, luego del terremoto de magnitud 7,7 que ha dejado heridos y destrozos en el país caribeño, al tiempo que también ha generado la cancelación y reprogramación de vuelos de avión.

El ministerio uruguayo afirmó que desde el viernes se encuentra realizando gestiones "frente a las cancelaciones, retrasos y reprogramaciones de los itinerarios de viaje en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá" y en ese sentido aseguró que está "en comunicación permanente con la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, el Ministerio de Turismo, las aerolíneas que operan en Panamá, así como con autoridades del propio aeropuerto".

También se está en comunicación directa con las personas afectadas y con sus familiares en Uruguay a través de los contactos de emergencia. El contacto de la Guardia Diplomática es el 098 051 052 y el de la Oficina de Asistencia al Compatriota el 098 274 616.

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El senador blanco Sebastián Da Silva hizo alusión a este tema y aseguró que son "bastantes" los uruguayos que están "varados", dado que esa ciudad opera como hub para conectar vuelos hacia distintas partes del mundo.

Desde la Cancillería informaron, por otra parte, que no hay uruguayos reportados como afectados por este terremoto, que dejó daños materiales en Panamá y varios heridos.

La embajadora de Uruguay en Panamá Carolina Villarubia se trasladó hacia el aeropuerto para brindar asistencia a las personas afectadas y realizar un seguimiento de la situación. La diplomática también está realizando gestiones con las autoridades del aeropuerto y con la principal aerolínea que opera en Panamá, comunicaron desde la cartera, quienes agregan que continúan en contacto con autoridades y con las compañías aéreas en en este país a efectos de alcanzar una solución "a la mayor brevedad posible".

El presidente Yamandú Orsi conversó con su par panameño José Raúl Mulino para expresarle la solidaridad de Uruguay ante el sismo. Además, el mandatario se puso a disposición para ayudar a los centroamericanos en caso de requerirlo, según lo informado desde la Cancillería.

El terremoto provocó el colapso de algunos edificios en el centro del país. El sismo se registró a las 12:56 locales con epicentro en la zona del centro sur del país y motivó una alerta de tsunami en el Pacífico oriental, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

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