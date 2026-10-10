En imágenes: los graves destrozos que dejó el potente terremoto que sacudió Panamá este viernes

En una de ellas, se ve a un hombre llamando a posibles personas atrapadas bajo los escombros de un edificio derrumbado.
Hasta el momento no se han reportado víctimas.
Las imágenes verificadas también muestran daños sufridos por una de las torres de una catedral en Penonomé a causa del temblor.
Otro video muestra un hotel de la localidad que se había derrumbado casi por completo.
Ricardo Brown, residente de la provincia sureña de Herrera, le dijo a la agencia de noticias Reuters que el terremoto había dañado varias viviendas en su barrio de Las Minas.
"Tenemos miedo. Aquí solo vivimos dos personas mayores. La casa se ha agrietado y tememos que se nos venga encima", dijo el hombre de 74 años.
Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó durante una visita a las zonas afectadas que "el desastre que estamos enfrentando es grande".
Y añadió en un video publicado en la red social X que "lo más importante aquí es preservar la calma".
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