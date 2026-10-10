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En imágenes: los graves destrozos que dejó el potente terremoto que sacudió Panamá este viernes

El terremoto de magnitud 7,7 causó daños en distintas zonas del país. Las autoridades trabajan para determinar el alcance total de los daños.

10 de octubre de 2026 12:21 hs
Se han registrado decenas de réplicas tras el terremoto de este viernes.
Se han registrado decenas de réplicas tras el terremoto de este viernes. Getty Images
En la localidad de Penonomé se derrumbaron algunos edificios por el terremoto ocurrido este viernes.
En la localidad de Penonomé se derrumbaron algunos edificios por el terremoto ocurrido este viernes. Getty Images
El terremoto afectó a varios templos religiosos alrededor del país.
El terremoto afectó a varios templos religiosos alrededor del país. Getty Images
La magnitud del terremoto fue de 7,7 y tuvo su epicentro en el centro del país.
La magnitud del terremoto fue de 7,7 y tuvo su epicentro en el centro del país. Getty Images
Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas debido al sismo.
Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas debido al sismo. Getty Images
Miles de personas tuvieron que salir de los edificios donde trabajaban debido al temblor.
Miles de personas tuvieron que salir de los edificios donde trabajaban debido al temblor. Getty Images
El gobierno de Panamá está adelantando un balance de los daños que han ocurrido a lo largo del país.
El gobierno de Panamá está adelantando un balance de los daños que han ocurrido a lo largo del país. Getty Images

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió una amplia zona de Panamá en horas de la tarde de este viernes.

De acuerdo al Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) el sismo ocurrió a las 12:56 p.m. aproximadamente a 12 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la costa pacífica panameña.

Las imágenes compartidas en internet parecen mostrar edificios colapsados en las localidades de Penonomé y Soná, cercanas al epicentro y situadas a unos 156 kilómetros al sur de la capital del país.

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En una de ellas, se ve a un hombre llamando a posibles personas atrapadas bajo los escombros de un edificio derrumbado.

Hasta el momento no se han reportado víctimas.

Las imágenes verificadas también muestran daños sufridos por una de las torres de una catedral en Penonomé a causa del temblor.

Otro video muestra un hotel de la localidad que se había derrumbado casi por completo.

Ricardo Brown, residente de la provincia sureña de Herrera, le dijo a la agencia de noticias Reuters que el terremoto había dañado varias viviendas en su barrio de Las Minas.

"Tenemos miedo. Aquí solo vivimos dos personas mayores. La casa se ha agrietado y tememos que se nos venga encima", dijo el hombre de 74 años.

Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó durante una visita a las zonas afectadas que "el desastre que estamos enfrentando es grande".

Y añadió en un video publicado en la red social X que "lo más importante aquí es preservar la calma".

Edificio destruido sobre varios vehículos en Panamá,
Getty Images
En la localidad de Penonomé se derrumbaron algunos edificios por el terremoto ocurrido este viernes.
La torre de una iglesia destruida por un terremoto. Está pintanda de blanca.
Getty Images
El terremoto afectó a varios templos religiosos alrededor del país.
Una estatua de Simón Bolívar yace en el suelo.
Getty Images
La magnitud del terremoto fue de 7,7 y tuvo su epicentro en el centro del país.
Hombre con camiseta azul camina delante de una iglesia derruida en Panamá.
Getty Images
Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas debido al sismo.
Personas esperan afuera de un edificio
Getty Images
Miles de personas tuvieron que salir de los edificios donde trabajaban debido al temblor.
Bodega destruida en medio deuna calle de Panamá.
Getty Images
El gobierno de Panamá está adelantando un balance de los daños que han ocurrido a lo largo del país.
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FUENTE: BBC

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