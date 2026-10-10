En imágenes: los graves destrozos que dejó el potente terremoto que sacudió Panamá este viernes

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió una amplia zona de Panamá en horas de la tarde de este viernes.

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De acuerdo al Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) el sismo ocurrió a las 12:56 p.m. aproximadamente a 12 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la costa pacífica panameña.

Las imágenes compartidas en internet parecen mostrar edificios colapsados en las localidades de Penonomé y Soná, cercanas al epicentro y situadas a unos 156 kilómetros al sur de la capital del país.

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En una de ellas, se ve a un hombre llamando a posibles personas atrapadas bajo los escombros de un edificio derrumbado.

Hasta el momento no se han reportado víctimas.

Las imágenes verificadas también muestran daños sufridos por una de las torres de una catedral en Penonomé a causa del temblor.

Otro video muestra un hotel de la localidad que se había derrumbado casi por completo.

Ricardo Brown, residente de la provincia sureña de Herrera, le dijo a la agencia de noticias Reuters que el terremoto había dañado varias viviendas en su barrio de Las Minas.

"Tenemos miedo. Aquí solo vivimos dos personas mayores. La casa se ha agrietado y tememos que se nos venga encima", dijo el hombre de 74 años.

Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó durante una visita a las zonas afectadas que "el desastre que estamos enfrentando es grande".

Y añadió en un video publicado en la red social X que "lo más importante aquí es preservar la calma".

Getty Images En la localidad de Penonomé se derrumbaron algunos edificios por el terremoto ocurrido este viernes.

Getty Images El terremoto afectó a varios templos religiosos alrededor del país.

Getty Images La magnitud del terremoto fue de 7,7 y tuvo su epicentro en el centro del país.

Getty Images Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas debido al sismo.

Getty Images Miles de personas tuvieron que salir de los edificios donde trabajaban debido al temblor.

Getty Images El gobierno de Panamá está adelantando un balance de los daños que han ocurrido a lo largo del país.

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FUENTE: BBC