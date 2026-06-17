Uruguay ratifica acuerdo del Mercosur con EFTA: la oportunidad para los "cortes de calidad" de carne bovina y los "potenciales inversores muy destacables"

El Parlamento terminará de ratificar este miércoles el acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio ( EFTA , por su sigla en inglés) que crea una zona de libre comercio con cuatro de los países con el mayor PIB per cápita del mundo. Las negociaciones comenzaron en 2017, se llegó a un primer acuerdo en 2019 que luego fue reabierto y finalmente el año pasado concluyeron las negociaciones.

EFTA está compuesto por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, cuatro países europeos que no pertenecen a la Unión Europea, lo que lleva a 31 los países con los que el Mercosur pasaría a tener un acuerdo de acceso preferencial en el viejo continente. Si bien es una asociación, la oferta del EFTA es distinta porque cada país hace la suya –salvo Suiza y Liechtenstein que son una zona aduanera.

En un momento en el que el proteccionismo de Donald Trump amenaza el comercio global, Uruguay y el Mercosur celebran este acuerdo como estratégico no solo desde el punto de vista comercial sino también desde la defensa de las reglas claras y previsibilidad.

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Con la entrada en vigencia del acuerdo, el 97% de las exportaciones uruguayas a esos destinos quedan cubiertas por preferencias arancelarias. En 2025, Uruguay exportó unos US$ 55 millones a esos países y la carne bovina representó el 90% del total. Más allá de la oportunidad que se genera para los cortes de carne bovina, también hay “perspectiva de ampliación” hacia productos ovinos, arroz, cítricos y pesca, según destacó el senador oficialista Daniel Caggiani en su informe ante el plenario del Senado.

¿Por qué es importante este acuerdo? Desde la cancillería destacaron que va a permitir un acceso preferencial a economías muy desarrolladas.

“En relación al PIB per cápita simplemente mencionar que estos cuatro países, si uno ve el ranking de ingresos de PIB per cápita, están en el top 10 de los países con mayores ingresos. Es una economía de un bloque de 14.5 millones de habitantes aproximadamente, pero podemos decir que, por ejemplo, un churrasco de carne puede llegar a costar tres veces más que en la Unión Europea. O sea, tiene un potencial para nosotros que es importante”, dijo en la comisión de Asuntos Internacionales la directora de Asuntos de Integración y Mercosur de la cancillería, Paola Repetto.

El informe de Caggiani agrega que “los sectores de mayor relevancia exportadora para Uruguay que se benefician de estas concesiones incluyen carne bovina, miel, vino tinto, frutas frescas, cueros y pieles, además del conjunto de productos industriales que ingresarán con arancel cero en forma inmediata a los mercados de los cuatro países de la EFTA”.

Respecto a la carne bovina, hasta ahora los envíos del Mercosur ingresaban al bloque europeo a través de una cuota de la Organización Mundial del Comercio de unas 22 mil toneladas con un arancel del 17%. “Eso constituía prácticamente la única vía de acceso en un mercado altamente proteccionista. El nuevo Tratado elimina ese arancel para los volúmenes comprendidos en las nuevas cuotas bilaterales exclusivas”, dice el informe del senador oficialista.

¿Cuáles son esas cuotas de carne bovina? Al no funcionar como un bloque la propuesta por país es distinta. Suiza y Liechtenstein otorgan una cuota de 3.000 toneladas (peso producto) libre de arancel desde la entrada en vigor, y Noruega otorga una cuota de 6.655 toneladas (peso carcasa) también libre de arancel.

Además, el Mercosur obtiene 2.090 toneladas para la miel libres de aranceles para Suiza-Liechtenstein y Noruega y 50 mil hectolitros de vino tinto también sin aranceles con posibilidad de aumentar en tres años a 55 mil también para Suiza y Liechtenstein. También hay otras cuotas sin aranceles para carne ovina (deshuesada y congelada), aceite de oliva, arroz, leche fluida, manteca y frutas y hortalizas.

“Los productos de pesca uruguayos ingresarán sin cuota y con 0% de arancel, lo que resulta particularmente favorable dado que el perfil exportador de Noruega (salmón) y Uruguay (merluza) es complementario y no genera competencia directa”, dice el informe de Caggiani.

El canciller Mario Lubetkin, por su parte, resaltó como “uno de los éxitos de la negociación” son las condiciones para el sector agrícola. “Las economías del EFTA mantienen niveles muy elevados de protección en esa área y son extremadamente sensibles en todo lo que se refiere al tema. Sin embargo –quiero destacarlo– han otorgado cuotas bilaterales exclusivas al Mercosur, cosa que no hicieron a ningún otro grupo”, dijo según consta en la versión taquigráfica de la comisión.

Inversión

Otro de los puntos destacados por el gobierno es que Suiza es el décimo país de mayor inversión en el país. “Este tratado estimulará la llegada de nuevos capitales. Uruguay es el único país del MERCOSUR –eso lo tengo que recordar siempre– categorizado de bajo riesgo para la deforestación por la normativa europea, lo que nos vuelve un atractivo para inversiones sustentables y de calidad”, destacó Lubetkin.

Ya hay unas 45 empresas del EFTA que operan en Uruguay y que emplean a unos 2.500 personas en sectores como finanzas, farmacéutica, alimentos y energía. Repetto, por su parte, aseguró que los países del EFTA son “potenciales inversores muy destacables” y mencionó particularmente la industria farmacéutica.

¿Referéndum en Suiza?

El acuerdo entrará en vigencia el primer día del tercer mes una vez que “se deposite el instrumento de ratificación” algo que Islandia ya hizo y que Noruega está muy cerca de concretar. De este lado del océano Atlántico, Uruguay se va a transformar en el primer país en ratificarlo este miércoles mientras que Brasil ya lo aprobó en su Cámara de Diputados.

Si bien el acuerdo precisa de la ratificación de todos los parlamentos nacionales, puede empezar a aplicarse de forma bilateral entre aquellos que lo ratifiquen. Sin embargo, se puede dar un proceso particular –que la prensa europea prevé como muy factible– que es que el acuerdo tenga que pasar por un referéndum en Suiza.

El país helvético tiene una larga tradición del uso de los instrumentos de democracia directa y es muy probable que se aplique para un acuerdo de este tipo. Partidos verdes y organizaciones ambientalistas ya se han pronunciado en contra del acuerdo y, tal como hicieron con un acuerdo con Indonesia reciente, es probable que promuevan un referéndum sobre el acuerdo.

En el caso del acuerdo con el país asiático, el gobierno logró imponerse por una exigua mayoría de un 51%.

“Un mayor libre comercio en la agricultura significa una mayor destrucción del medio ambiente”, dijo en los últimos días Christine Badertscher, miembro del Consejo Nacional del Partido Verde suizo. Ese partido sacó una carta abierta en la que se opone al acuerdo con el bloque sudamericano.

Para llevar a referéndum un acuerdo, los detractores deben recolectar 560 mil firmas válidas de ciudadanos con derecho a voto en los 100 días desde que el Parlamento ratifique el acuerdo.