"A 'prima facie' no hay delito", dijo el Ministerio del Interior sobre episodio de hinchas de Peñarol en ómnibus de Coetc

A partir de un nuevo hecho de violencia en el transporte, esta vez hacia una chofer de la línea 2 de COETC el pasado domingo , desde Ministerio del Interior señalaron que, en primera instancia, "no hay personas detenidas porque no hay una denuncia penal" y, por lo tanto, "no hay delito". A pesar de esto, aclararon en una conferencia de prensa que continuarán la investigación "para ver si corresponde o no enterar a la Fiscalía".

" No hay personas detenidas porque no hay una denuncia penal. Lo que hay, por ahora, es una constancia policial y a prima facie no hay delito . Vamos a continuar la investigación para ver si corresponde o no enterar a la Fiscalía y si dispone alguna actuación", explicó Julio Sena, subdirector administrativo de la Policía, según consignó Subrayado (Canal 10).

Autoridades del ministerio salieron este mediodía en conferencia de prensa a aclarar la situación del domingo y reconstruyeron lo que pasó, según el relato del chofer. De acuerdo con Interior, el conductor decidió modificar el recorrido “teniendo en cuenta que podía evitar un mal mayor” para quienes viajaban en el ómnibus. Así, “de común acuerdo con las personas que habían ascendido al ómnibus”, desvió el recorrido “por algunas cuadras hasta volver recorrido normal”.

El ministerio también remarcó que el conductor “expresa, bajo firma, su intención de no radicar denuncia o instancia penal por estos hechos”, por lo que el episodio quedó “meramente en una constancia policial”. No obstante, Interior aclaró que esto “no quiere decir que no se realiza la investigación policial correspondiente a los efectos administrativos que puedan dar”.

Los reclamos desde Unott

Por su parte, la directiva de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) expresó “preocupación” porque estos actos se “naturalicen” y “comience a ser una tendencia”. Entre las medidas que están sobre la mesa, se encuentra la posibilidad de no trabajar los fines de semana.

“[La posibilidad de frenar de trabajar los fines de semana] es probable. Nosotros estamos atentos a todo, pero es probable. No digo que pueda ser el general de la Unott, pero alguna de las filiales afectadas con este objetivo puede tomar (como, en su momento, se tomó en los clásicos parar dos horas antes y dos horas después). Hoy será un punto para evaluar. También va a depender de las respuestas que tengamos en el Ministerio de Interior. (...) En el caso de las cooperativas prácticamente no habría ningún servicio de emergencia, en el caso de otras empresas trabajarían los dueños”, expresó Mario de Sáa, integrante de la Directiva de Unott en entrevista con Arriba gente (Canal 10).

El episodio al que se refiere de Sáa ocurrió el domingo pasado, cuando Peñarol se enfrentó a Central Español en el estadio Campeón del Siglo, por la segunda fecha del Torneo Clausura. El sindicato dio a conocer mediante un comunicado difundido el mismo domingo que el hecho tuvo lugar cuando el chofer del coche 65 —perteneciente a la línea 2— fue abordado por hinchas de Peñarol, que recurriendo a "amenazas verbales y hostigamiento psicológico y extorsivo", lo forzaron a alterar la ruta habitual para "llegar más rápido a su destino".

Una semana antes, el domingo 9 de agosto, un grupo identificado con la hinchada de Cerro había secuestrado un ómnibus de UCOT junto a su conductor con la misma razón: alterar el recorrido para llegar más directo a destino. De acuerdo con la información brindada en su momento por ASCOT-UCOT, aproximadamente 50 personas habían abordado la unidad 306. En esa ocasión, uno de los individuos había amenazado al chofer con un arma de fuego para obligarlo a desviarse e ir casi de forma directa hacia el intercambiador José Belloni.

Desde la directiva de Unott reconocieron que el nuevo hecho “los tomó por sorpresa” porque era el partido entre Nacional y Peñarol —previsto para el domingo 30 de agosto— el que “ocupa la mayor atención”. Desde la unión demandan “más fineza” en la evaluación y elección de en qué barrios se realizan los controles correspondientes antes de un partido.

“Lo que nosotros pretendemos es que los trabajadores realicen su tarea en las mejores condiciones de trabajo en cualquier día. En estos días de partido, lo que hay que hacer es afinar más los controles y afinar más algunos temas que conversamos con el Ministerio de Interior la semana pasada; esta semana íbamos a volver a tener una reunión, quizás la tengamos hoy, o en el correr de las horas. (...) Esos controles se hacen, por lo general, los días de clásico y hay controles móviles y hay compañeros evaluando la situación en todo el área metropolitana. Ahora se estira o se agranda a otro tipo de partidos, a lo que hay que ponerle un poco de ojo y más fineza a cómo evaluamos en qué barrios y en qué lugares se hace ese tipo de controles, o de qué forma el trabajador puede reaccionar más rápido ante una eventualidad”, explicó de Sáa.

Reclamos a la Intendencia y un proyecto de ley: la postura de la oposición

Días antes del nuevo incidente, el senador blanco Martín Lema había reclamado a la Intendencia de Montevideo (IM) que actúe ante los problemas de seguridad registrados en el transporte público, a raíz del incidente ocurrido en el ómnibus de UCOT.

El reclamo apunta especialmente al funcionamiento del botón de pánico instalado en los ómnibus. Lema cuestionó las declaraciones del intendente Mario Bergara, quien sostuvo que la Intendencia "no interviene" en materia de seguridad pública, y señaló que, aunque la respuesta policial sea “competencia” del Ministerio del Interior, “eso no significa que la IM no deba colaborar en la prevención, en la seguridad del sistema de transporte que regula y en la coordinación necesaria para que las herramientas disponibles funcionen correctamente”.

En ese sentido, Lema pidió que la IM agilice la solución de los problemas de software denunciados por trabajadores de UCOT y mejore la coordinación con el Ministerio del Interior y las empresas de transporte. También recordó propuestas que había realizado durante la campaña departamental, como instalar paradas seguras y video protegidas, ampliar la videovigilancia y utilizar tecnología que permita alertar rápidamente ante situaciones de peligro. “En seguridad, deslindar responsabilidades no mejora la realidad. Coordinar, prevenir y actuar sí”, sostuvo.

Por su parte, Pedro Jisdonian, diputado de la misma bancada, había expresado “profunda preocupación por la situación” y había criticado al presidente Yamandú Orsi por decir que “eran cosas que podían pasar”

“Yo me niego a pensar que eso sea algo que debamos naturalizar. Creo que el deporte, como lo hemos tratado siempre, debe ser una fiesta, tiene que haber una protección por parte del Estado, que claramente está fallando, dentro del recinto donde se hace el espectáculo y también en las distintas adyacencias, y cuando hay medios de transporte. No puede sorprender esto”, había dicho Jisdonian en rueda de prensa.

Jisdonian también señaló que buscan impulsar un proyecto de ley —que ya fue aprobado por unanimidad en comisión— y busca brindar herramientas para perseguir los hechos de violencia vinculados a espectáculos deportivos, incluyendo situaciones en los medios de transporte y durante las horas previas y posteriores a los partidos. Si bien sostuvo que se trata de delitos que “ya están tipificados en el Código Penal”, consideró que “sí es un agravante que sean en el marco de un espectáculo deportivo”. A su entender, “el tiempo del diagnóstico ya pasó” y es necesario cambiar la respuesta ante estos episodios de violencia e impunidad.