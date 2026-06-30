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Uruguay felicitó a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones de Perú

El saludo del gobierno uruguayo llegó luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completara el escrutinio de la segunda vuelta

30 de junio de 2026 9:28 hs
Keiko Fujimori presentó en 2011 su primera candidatura presidencial.
Keiko Fujimori presentó en 2011 su primera candidatura presidencial. AFP via Getty Images

A través de un comunicado difundido por la Cancillería, el gobierno expresó su reconocimiento a la presidenta electa y manifestó su disposición a continuar fortaleciendo el vínculo bilateral entre ambos países.

"La República Oriental del Uruguay expresa al próximo gobierno peruano su compromiso de continuar profundizando los lazos bilaterales de cooperación con la hermana República del Perú, en beneficio de los respectivos pueblos y de la integración regional", señala el comunicado oficial.

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Keiko Fujimori será presidenta tras cuatro intentos

El saludo del gobierno uruguayo llegó luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completara el escrutinio de la segunda vuelta y confirmara la victoria de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez por 49.641 votos de diferencia.

Con el 100% de las actas contabilizadas, la dirigente de Fuerza Popular quedó a la espera de la proclamación oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), prevista para los próximos días.

El triunfo marca el desenlace de una larga búsqueda presidencial para Fujimori. Tras haber sido derrotada en las elecciones de 2011, 2016 y 2021, la líder de derecha consiguió imponerse en su cuarto intento y se convertirá en la próxima presidenta de Perú.

En un mensaje publicado en la red social X, la mandataria electa afirmó que espera la proclamación oficial "con mucha humildad, prudencia y responsabilidad" y sostuvo que el país está "cada vez más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos".

Durante la campaña, Fujimori centró buena parte de su discurso en el combate a la inseguridad y prometió aplicar una política de "mano dura contra el crimen", con medidas como el fortalecimiento de las fuerzas policiales, la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad y un mayor impulso a la inversión privada para reactivar la economía.

Su victoria se produce en un contexto de fuerte inestabilidad política en Perú, donde en los últimos años varios presidentes fueron destituidos, renunciaron o enfrentaron procesos judiciales. Pese a ese escenario, el país mantiene una de las economías más estables de América Latina, con baja inflación y una moneda que ha conservado su fortaleza.

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