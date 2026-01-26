La visión de la SAD de Boston River para comprar promesas y multiplicar ingresos con ventas millonarias: mirá los casos exitosos, desde Ronald Araujo a Albarracín

En diciembre de 2024 , Boston River le compró a Wanderers el 100% de la ficha de Agustín Albarracín en US$ 400.000 con una cláusula que establecía que en caso de venderlo por encima de US$ 1.500.000 pagaría un bono por el mismo valor.

Luego de utilizarlo durante toda la temporada 2025 (jugó 33 partidos, anotó 11 goles y una asistencia), en la que Boston River clasificó para la Copa Sudamericana 2026, la sociedad anónima deportiva (SAD) que maneja al club vendió a Cagliari al extremo izquierdo de 20 años en US$ 1.800.000 y se quedó con el 30% de una futura transferencia .

Pasando en limpio: Boston River paga US$ 800.000 a Wanderers , le queda una primera ganancia de US$ 1.000.000 por utilizarlo durante un año y se asegura casi la tercera parte de la ficha del jugador de las selecciones juveniles uruguayas para una segunda transferencia, con el jugador en acción en el fútbol italiano.

¿Quiénes son los que están atrás del proyecto? La cara visible de los exitosos negocios de la SAD de Boston River, son el venezolano Edmundo Kabchi y al empresario uruguayo Daniel Delgado , pero quienes generan el valor agregado: Juan Delgado y Pablo Álvarez , encargados de la parte deportiva. Gustavo Ferreyra, que quedó en lugar de Juan Ahuntchain, realiza la coordinación de juveniles.

El primer caso de éxito de la SAD ocurrió en 2018, cuando Boston River sorprendió con la transferencia de una de sus promesas, el juvenil Roland Araujo a Barcelona.

Una historia publicada por Referí en agosto de 2018, tras su pase a uno de los grandes del mundo, recuerda los malos momentos que vivió el defensa después que le robaron dos veces los zapatos de la utilería del club, no tenía dinero para comprarse otros y la institución se los regaló.

El del actual capitán del club catalán es el primer mojón de la historia de la SAD del sastre.

En julio de 2017 la SAD de Rentistas vendió a Araujo en US$ 500.000 a Boston River.

Un año después, el actual zaguero de la selección partía a Barcelona. La transferencia se concretó por 1.700.000 euros (US$ 2.000.000) y los bonos le permitían llevar la transferencia a 5.200.000 euros (US$ 6.000.000).

Según pudo conocer Referí, aquel medio millón de dólares invertido por el zaguero riverense en nueve años le dejaron al club más de US$ 10 millones.

La lista del exitoso negocio es amplia:

Ronald Araujo a Barcelona en 2018 (el club recaudó más de US$ 10 millones por el zaguero en ocho años

0021665793.webp Diego Gurri en Boston River, junto a Ronald Araújo

Alan Rodríguez a Argentinos Juniors en 2022 (se quedó con el 50% de la plusvalía). En 2025 pasó a Inter de Porto Alegre.

_LCM5146.webp Alan Rodríguez, figura de Boston River Leonardo Carreño

Gastón Álvarez (en 2022 pasó a Getafe, y el año pasado el club catarí Al-Qadisiyah lo compró en US$ 14 millones)

boston.webp Gastón Álvarez de Boston River, pasó a Getafe de España @CampeonatoAUF

Guzmán Rodríguez (en 2024 pasó a Peñarol y un año después a Red Bull Bragantino por US$ 4.000.000)

20250113 Guzmán Rodríguez ya es nuevo jugador de Red Bull Bragantino de Brasil Guzmán Rodríguez ya es nuevo jugador de Red Bull Bragantino de Brasil

Juanchi Rodríguez (como parte del pase de Guzmán Rodríguez, en 2024 acordaron con Peñarol para mostrarlo en la vidriera de Boston River y en el mercado de verano de Europa en 2025 fue transferido a Cagliari)

20241202 Juan Rodríguez Boston River Nacional, Torneo Clausura. Foto: @bostonriver Juan Rodríguez Foto: @bostonriver

Gianfranco Allalla (en 2024 pasó a Liga de Quito)

20240922 Bruno Damiani celebra su gol de penal para Boston River ante River Plate Bruno Damiani celebra su gol de penal para Boston River ante River Plate FOTO: @bostonriver

Bruno Damiani (en 2024 no tenía lugar en el plantel de Nacional, lo pidió Boston River, lo potenció y un año después el tricolor lo vendió a Philadelphia de la MLS en US$ 3.500.000).

Tomá nota a las nuevas apuestas de Boston River: tres juveniles de Nacional

En el actual período de pases, Boston River compró a tres juveniles de Nacional por US$ 1.500.000: Facundo Saldaña, Juan Gancheff, ambos campeones de sub 16, e Ignacio Fernández, de sub 17, también campeón invicto en 2025.

En todos los casos los albos se quedaron con un 10% o 15% de una futura transferencia.

Saldaña es un delantero artiguense nacido el 3 de abril de 2009, tiene 16 años, y fue el goleador de Nacional en la categoría sub 16 en 2025, con 19 goles.

Además, tuvo convocatorias a la selección uruguaya en esa categoría.

Juan Gancheff Juan Gancheff

Gancheff, nacido el 19 de abril de 2009, también es atacante y fue figura de la sub 16 tricolor el año pasado, marcando un par de goles en el clásico ante Peñarol del Torneo Clausura pasado.

Por su parte, Ignacio Fernández, es un zaguero de sub 17 con presencias en la selección uruguaya de dicha categoría con la que jugó el Sudamericano en marzo de 2025.