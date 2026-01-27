Agustín Albarracín fue presentado en Cagliari, continuando la tradición de más de 20 uruguayos que jugaron en ese club de Italia; mirá el video y las fotos

Agustín Albarracín fue presentado este martes como nuevo jugador de Cagliari de Italia, club que lo fichó a Boston River y con el que firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2030, con la opción de una extensión de un año.

Con mate y la bandera, el equipo hizo el anuncio en sus redes de la llegada del jugador nacido en Montevideo el 29 de agosto de 2005.

“Albarracín se formó en las categorías inferiores de Montevideo Wanderers, donde firmó su primer contrato profesional en abril de 2023. Debutó con el primer equipo el 24 de junio en un empate 0-0 contra Peñarol en Primera División; el 23 de julio, marcó su primer gol con el primer equipo (44 partidos, 2 goles en total), decidiendo el partido de visitante contra Boston River, el club que lo adquiriría en 2025 y del que ahora se muda a Cerdeña. Ha disputado 33 partidos y marcado 11 goles con Boston River. El 26 de febrero de 2025, debutó en la Copa Libertadores en un empate 1-1 contra Ñublense, mientras que en la Copa Sudamericana jugó 4 partidos, marcando 2 goles”, destacaron en Cagliari.

Su nuevo club también dio detalles de su estilo de juego, indicando que “es un delantero moderno y dinámico, capaz de moverse por toda la línea ofensiva”.

“Prefiere jugar desde el centro, junto a un compañero de ataque, pero también se adapta con eficacia a las bandas, demostrando velocidad, habilidad técnica y un gran olfato goleador. Jugador de talento y personalidad, combina una excelente definición con una capacidad natural para participar en el juego”, señalaron.

“Sus actuaciones le valieron rápidamente la reputación de ser una de las promesas más prometedoras del fútbol uruguayo, culminando con su convocatoria a la selección sub 20 y un papel estelar: 12 partidos (6 en el Campeonato Sudamericano) y un gol con la selección celeste sub-20, donde desarrolló una conexión especial con otra promesa uruguaya del equipo rossoblu, Juan Martín Rodríguez”, el ex Peñarol que actualmente es una de las figuras de Cagliari.

El equipo italiano destacó que con la llegada de Albarracín continúa la “larga y prestigiosa tradición que une a Uruguay y Cagliari”.

“Una relación que dura más de 40 años y que ha visto desembarcar en Cerdeña numerosos grandes nombres, convirtiéndose en protagonistas sobre el terreno de juego y símbolos eternos de la historia rossoblù”, indicaron.

Albarracín será el jugador uruguayo 26° que juega en Cagliari, ya que Juanchi Rodríguez había sido el 25, según anunció el club cuando lo contrató.

En 2021, el club presentó una camiseta celeste en homenaje a los uruguayos, que en ese momento eran 22 los que habían defendido a la institución.

Otros uruguayos que pasaron por el club fueron Enzo Francescoli, José Herrera, Daniel Fonseca, Nelson Abeijón, Fabián O'Neill, Diego López, Marcelo Tejera, Waldemar Victorino, Matías Vecino, Pablo Ceppellini, Matías Cabrera, Fabián Carini, Joe Bizera, Horacio Peralta, Darío Silva, Sebastián Rosano, Luis Romero, Alejandro González, Christian Oliva, Martín Cáceres, Diego Godín, Nahitan Nández y Gastón Pereiro.

Los detalles de la transferencia y la apuesta de Boston River

Como informó Referí, en diciembre de 2024, Boston River le compró a Wanderers el 100% de la ficha de Agustín Albarracín en US$ 400.000 con una cláusula que establecía que en caso de venderlo por encima de US$ 1.500.000 pagaría un bono por el mismo valor.

Luego de utilizarlo durante toda la temporada 2025 (jugó 33 partidos, anotó 11 goles y una asistencia), en la que Boston River clasificó para la Copa Sudamericana 2026, la sociedad anónima deportiva (SAD) que maneja al club vendió a Cagliari al extremo izquierdo de 20 años en US$ 1.800.000 y se quedó con el 30% de una futura transferencia.

Pasando en limpio: Boston River paga US$ 800.000 a Wanderers, le queda una primera ganancia de US$ 1.000.000 por utilizarlo durante un año y se asegura casi la tercera parte de la ficha del jugador de las selecciones juveniles uruguayas para una segunda transferencia, con el jugador en acción en el fútbol italiano.