Cuál es la aprobación de Yamandú Orsi a 100 días de asumir zona por zona de Uruguay, según Ágora

En tanto, hay un 28,5% que lo desaprueba, mientras que el 28% ni aprueba ni desaprueba. A su vez, el 5% no sabe o no contesta, según el documento al que tuvo acceso El Observador.

La encuesta diversifica los datos según la zona del país. En el este de Uruguay –Maldonado, Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres– el 34,8% aprueba la figura de Orsi, mientras que el 30,4% la desaprueba. A su vez, 8,4% no sabe no contesta y el 26,4% no aprueba ni desaprueba.

En el litoral (Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia) el 38,2% aprueba la gestión del mandatario, mientras que el 26,8% no. El 31,5% no aprueba ni desaprueba y el 3,4% respondió que no sabe o no contesta.

Con respecto al área metropolitana –Montevideo, Canelones y San José– el nivel de aprobación es mayor en comparación al resto de las zonas. El 45,6% aprueba lo hecho por Orsi, mientras que el 29,5% desaprueba. El 2,4% no sabe o no contesta, y el 22,5% no aprueba ni desaprueba.

En el norte de Uruguay (Artigas, Rivera y Cerro Largo), el nivel de aprobación de Orsi es de 27,5% y de desaprobación de 26,9%. El 40% no aprueba ni desaprueba y el 5,6% no sabe y no contesta.

Finalmente, en el centro del país (Flores, Florida, Durazno y Tacuarembó) es la única zona donde la desaprobación (28,5%) es mayor a la aprobación (23,5%). El 40,6% no aprueba ni desaprueba y hay un 7,4% de los consultados que no saben y no contestan.

Con respecto a las localidades chicas, menores de 2.000 habitantes, la aprobación es de 24,4% mientras que la desaprobación de Orsi es de 31,9%.

La aprobación por zona es coincidente con el voto, por ejemplo, Orsi votó mejor en el área metropolitana y allí es donde tiene mayor aprobación. En contraposición con el centro del país, donde la oposición suele tener mayor nivel de votación.

Ficha técnica: La encuesta de Ágora fue realizada por teléfono a 1.480 casos, representativos de la población adulta de todo el país, en la primera semana de junio 2025. Para los resultados presentados es esperable un error muestral de 3% con un nivel de confianza del 95%. La encuesta fue ponderada en base a género, edades y zonas de residencia.