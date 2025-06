Juan Ramón Carrasco opinó que a Marcelo Bielsa se le critica de forma "quirúrgica" como no se hacía con Tabárez, y se sorprendió por la ausencia de un jugador de Nacional y otro de Peñarol en la selección uruguaya

En la mañana de este viernes, una gloria del fútbol uruguayo como Ruben Paz, opinó sobre el pobre rendimiento de Uruguay contra los paraguayos y marcó algunas pautas negativas del conjunto celeste.

Por la tarde y luego de la llegada celeste a Montevideo tras pernoctar en Asunción debido a que el aeropuerto de Carrasco permaneció cerrado en la noche por la niebla, el capitán José María Giménez también mostró su autocrítica.

Luego llegó la opinión de Juan Ramón Carrasco con su particular estilo frontal.

"Siempre de alguna manera soy pro Bielsa y su filosofía de juego. Me siento identificado con su idea y en su defensa creo que por ahí no tiene los músicos idóneos para la música que quiere tocar", comenzó diciendo este viernes Juan Ramón Carrasco en El Espectador Deportiva.

Y añadió con relación a los comentarios periodísticos: "Ahora están muy finos y quirúrgicos hacia él. De repente con otros procesos no era así (expresó sin nombrar al Maestro Óscar Tabárez), y eso que teníamos 5.000 goles por año con (Diego) Forlán, (Luis) Suárez y (Edinson) Cavani. Llegábamos con la calculadora siempre, muchas veces por repechaje. Los dejamos pasar a esos enormes delanteros".

20250605 FBL - WC - 2026 - SAMERICA - QUALIFIERS - PAR - URU Uruguay's Argentine head coach Marcelo Bielsa reacts next to Uruguay's defender #16 Mathias Olivera during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Paraguay and U

Marcelo Bielsa y Mathías Olivera

Foto: Daniel Duarte / AFP