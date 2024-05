Teresa Viana volvió con gol a Carrasco Polo que sigue puntero del Uruguayo de hockey

Fue compañera de Manuela Vilar del Valle que en la fecha pasada retornó para jugar en Yacht hasta agosto.

"Llegué el viernes y el sábado está jugando. Jugar con mi club y mis amigas es lo mejor. En agosto vuelvo a jugar otra temporada a Dragons. Fue un lindo desafío ir a jugar a otro club, otra cultura, otro juego y también darme a conocer. Me ayudó a crecer mucho como jugadora y está bueno de cara a la Copa América que se viene en 2025", dijo Viana a Referí.

Carrasco Polo puntero con un partido más

Carrasco Polo suma 26 puntos y está dos arriba de Náutico al que le quedó pendiente el duelo de la primera ronda contra Old Girls, Con los partidos del sábado comenzó a jugarse la segunda ronda del clasificatorio que definirá las posiciones para los playoffs y al campeón de la Tabla Anual.

Náutico sigue firme arriba

Náutico, por su parte, superó 3-2 a Yacht con goles de Cecilia León, Agustina Taborda (que se despega como goleadora del torneo) y Lupe Curutchague, una de las tantas del club que se había ido a China.

Los goles de Yacht fueron de Martina Burgos y de Sabrina Garaza, una de las grandes figuras que tuvo el equipo la pasada temporada.

Old Girls recuperado con goleada

Old Girls recuperó el tercer puesto del certamen al golear 5-0 a Woodlands.

El equipo de Matías Pereiro venía de empatar 0-0 con Yacht.

Los goles de las azulgranas fueron de Milagros Algorta, Lucila Gomensoro, Paula Pérez, Josefina Costa y Elisa Civetta.

Old Christians cuarto

Old Christians bajó del tercer al cuarto lugar tras empatar 1-1 con Old Sampa.

Manuela Neme marcó para el equipo del Trébol y Nicole Marteleur lo hizo para Sampa.

Triunfo y salto de Old Ivy

Por último, Old Ivy le ganó 1-0 a Biguá con nuevo gol de Isabel Zanella y logró pasar en la tabla al equipo de Villa Biarritz.

Así quedó la tabla de posiciones, donde Náutico y Old Girls tienen un partido menos:

Carrasco Polo: 26

Náutico: 24

Old Girls: 19

Old Christians: 18

Old Sampa: 12

Yacht: 11

Old Ivy: 9

Biguá: 7

Woodlands: 5

Seminario: 4

Top 3 de goleadoras del Uruguayo de hockey sobre césped

1- Agustina Taborda (Náutico) 8

2- Camila Piazza (Carrasco Polo) y Mariana Ruiz (Seminario) 5

3- Victoria Penayo (Biguá), Sophie Tatton (Old Girls) y Elisa Civetta (Old Girls) 4