Manuela Vilar del Valle volvió a Yacht tras ser semifinalista en la liga de hockey sobre césped de Bélgica

Sobre la temporada 2023-2024 que terminó en KCH Dragons de Bélgica, esta vez con Teresa Viana como compañera, Vilar del Valle comentó: "Fue la peor temporada en resultados desde que estoy en el club. Salimos segundas en la fase regular, pero perdimos las semifinales. Veníamos jugando la final en los últimos años y creo que teníamos equipo y juego como para volver a jugar la final y esta vez ganarla. La temporada pasada estuvimos a dos minutos de salir campeonas y teníamos esa ilusión. Fue duro, pero estamos tranquilas de que tenemos el equipo para pelear el campeonato el año que viene".

image.png

Tres meses para disfrutarla en Yacht

La goleadora histórica de Las Cimarronas se quedará hasta agosto y ahí retornará a su club de Bélgica donde tiene contrato por dos temporadas más.

"Esta semana retomo los entrenamientos con la selección con miras a la Copa América 2025" reveló.

Ese torneo se llevará a cabo en Uruguay, en Cancha Celeste.

Uruguay tiene la gran novedad de que el argentino Rolando "Rolo" Rivero se sumó como entrenador principal de Las Cimarronas y de Las Cimarroncitas. Rivero viene dos semanas por mes a entrenar a las celestes.

"Esta semana es intensa porque está Rolo, estamos muy contentas con que se haya sumado, nos da mucha intensidad en los entrenamientos y confiamos en que podemos llegar muy bien al torneo, estamos muy motivadas".

Carrasco Polo se afirma en la punta del Uruguayo de hockey sobre césped

Carrasco Polo se afirmó como único líder del torneo al ganarle 2-0 a Biguá con goles de Camila Piazza y María Paz Castells.

Náutico segundo con un partido menos

Náutico sigue a dos puntos de Polo tras golear 6-2 a domicilio a Woodlands con dos goles de Jimena García, dos de Manuela Vidal y uno de la goleadora del torneo, Agustina Taborda, y otro de la juvenil Valentina Luis.

El partido pendiente con Old Girls, de la cuarta fecha, se jugaría recién en agosto, una vez concluida la segunda rueda.

Los goles de Woodlands fueron de Janine Stanley y Manuela Barrandeguy.

Old Christians trepó al tercer lugar

Old Christians logró otro triunfo importante que le permitió superar la línea de Old Girls (más allá del partido pendiente de las azulgranas).

El equipo del trébol derrotó 1-0 a Old Ivy con gol de Giulia Zucchi.

Agónico empate de Old Sampa

Con un gol de Pilar Oliveros a dos minutos del final, Old Sampa le sacó un empate a Seminario que se había adelantado con anotación de Mariana Ruiz, segunda en la tabla de goleadoras con Cami Piazza.

Tabla de posiciones

Carrasco Polo: 23

Náutico: 21

Old Christians: 17

Old Girls: 16

Old Sampa: 11 (-1)

Yacht: 11 (-6)

Biguá: 7

Old Ivy: 6

Woodlands: 5

Old Sampa: 4

Tabla de goleadoras

1- Agustina Taborda (Náutico) 7

2- Camila Piazza (Carrasco Polo) 5

Mariana Ruiz (Seminario) 5

3- Victoria Penayo (Biguá) 4

Sophie Tatton (Old Girls) 4

4- Jimena García (Náutico) 3

Justina Arregui (Old Girls) 3

Elisa Civetta (Old Girls) 3

Sophie Stremmler (Old Girls) 3

Belén Barreiro (Old Ivy) 3

Rafaela Salustio (Old Ivy) 3

Lucía Lamberti (Old Sampa) 3

Manuela Quiñones (Old Sampa) 3

Janine Stanley (Woodlands) 3

Valentina Paulos (Yacht) 3