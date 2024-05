Carrasco Polo le ganó a Old Girls y persigue a Náutico: "El equipo crece partido a partido"

"Todos los cambios que tuvimos en estos años, nos costaron a nivel de juego y de equipo, de a poco creo que supimos superar esos momentos y nos hicieron crecer y madurar tanto en el juego como en lo grupal. A mí en lo personal, con Beba (Teresa Viana) juego desde que soy muy chica, me entiendo de memoria y se me hacía muy fácil la comunicación con ella y jugar juntas. Obvio que la extraño, pero el no tenerla tuvo su lado bueno, en el sentido de que tuve que adaptarme al juego de otras compañeras y creo que eso está buenísimo, porque todas jugamos diferente, pero nos complementamos perfecto y cada día nos entendemos mejor y logramos esa armonía que tanto buscábamos en el ataque", expresó Piazza, goleadora con pasado en Las Cimarronas.

Gol de Matilde Kliche de Carrasco Polo contra Old Girls, hockey sobre césped

"El objetivo como todos los años es salir campeonas, es un objetivo unánime en el equipo. Estamos todas enfocadas y trabajando para esto, el año es largo y lo que hay que tener es perseverancia y dedicación por el deporte que uno ama. Sin duda que es un sacrificio el que hay que hacer para poder llegar a lo más alto, pero cuando un equipo está centrado y tirando para el mismo lado, es todo mucho más sencillo", concluyó Piazza.

image.png

Náutico, único líder del Uruguayo de hockey sobre césped

Con un nuevo gol de Agustina Taborda, Náutico derrotó 1-0 a Old Ivy y se mantiene como único líder del certamen.

El equipo de Martín Ocampo sigue con una marca perfecta de seis partidos jugados y seis ganados con solamente dos goles en contra.

Este fue el gol de córner corto de Guchi Taborda con el que se forjó un nuevo triunfo de las rojas de Carrasco y Punta Gorda.

Old Christians superó a Yacht

Con un gol de Paula Carvalho, Old Christians superó 1-0 a Yacht y quedó en el cuarto puesto del certamen.

Magia de Manu Quiñones y triunfo de Old Sampa

Con dos goles de Manuela Quiñones, Old Sampa venció 2-1 a Woodlands y se prendió a mitad de tabla.

Con empate Biguá sigue en racha

Biguá empató 1-1 con Seminario y sumó su tercer partido sin derrotas, pero lamentó un gol anulado que pudo darle el triunfo y que sus jugadoras protestaron como mal anulado.

Natalia Díaz hizo el único tanto para las de Villa Biarritz y Lola Delanfod marcó para Seminario.

Posiciones

Náutico: 18

Carrasco Polo: 17

Old Girls: 12

Old Christians: 11

Old Sampa: 10

Yacht y Biguá: 7

Woodlands: 5

Old Ivy y Seminario: 3

Náutico y Old Girls tienen su partido pendiente.

Goleadoras

1- Agustina Taborda (Náutico) 5

2- Victoria Penayo (Biguá) 4