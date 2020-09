Camila Piazza, la goleadora a la que le costó un triunfo ser Cimarrona

Con 16 años Camila Piazza inscribió su nombre bien fuerte en el hockey sobre césped de las Américas. En 2010 Uruguay organizó el Campeonato Panamericano clasificatorio a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur -primera edición del evento multideportivo para los sub 18- y la delantera terminó como la máxima goleadora del certamen siendo la primera vez que una uruguaya logró liderar la tabla de artilleras de un torneo continental.

Sin embargo, recién con 22 años la goleadora de Carrasco Polo pudo llegar a jugar con Las Cimarronas, la selección mayor uruguaya en este deporte.

Diego Battiste

En acción esta temporada: suma 5 goles

Cuando tenía 17 años recibió su primera convocatoria, pero "sacaron injustamente a una muy amiga mía del proceso, entonces como no me pareció correcto el motivo por el cual la sacaron, decidí dejar el proceso", recordó a Referí.

"No me convocaban por esa razón, pero tenía muchas ganas de jugar en la selección, pero no me citaban; por suerte más adelante me dieron la oportunidad nuevamente", contó. Justo para el Sudamericano de Chiclayo 2016 donde compartió equipo con su hermana Florencia y Uruguay salió campeón tras ganarle 1-0 la final a Chile. "Fue una locura", dijo.

FIH

Con Kaisuami Dall'Orso en Las Cimarronas

Desde entonces, Piazza, de 26 años, jugó el Hockey Series de Hiroshima y los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y ya suma cinco tantos con la selección mayor.

Pero el recuerdo de aquel gran torneo de 2010 en el que Uruguay fue organizador aún lo tiene grabado a fuego.

"Fue una experiencia increíble por jugar de locales, con mucha gente que vino a apoyarnos, y ser la goleadora fue raro porque me enteré cuando ya había terminado el torneo y el premio me lo dieron varios días después porque me habían contado mal los goles. Pero igual fue un premio muy lindo para mí y para el equipo también", expresó.

Camilo dos Santos

Fuera de las canchas es profe de inglés

En el pasaje a la final, Uruguay perdió 3-2 contra Estados Unidos, una potencia mundial: "Fue un partido muy parejo, muy difícil y muy físico. Lo dimos todo, con un último corto del partido a favor nuestro que pegó en el palo y la bocha se fue afuera. No pasamos a la semifinal pero fue espectacular, jugamos como nunca y es un partido que nunca me lo voy a olvidar".

El pasado domingo, Piazza marcó dos goles para su equipo, Carrasco Polo que ganó el Torneo Apertura y aseguró su presencia en las finales del certamen. Una marca registrada de su carrera: goles en partidos decisivos.

La delantera comenzó jugando al hockey en el Stella Maris College con cinco años. Aunque también practicó tenis y handball, "pero siempre me apasionó el hockey y cuando tuve que decidir por un deporte ni lo dudé".

Jorge López fue su primer entrenador en el colegio y Andrés Vasquez y Diego Pérez, en formativas de Náutico, le dejaron enseñanzas grabadas. Con 15 años debutó en el primer equipo de Carrasco Polo.

Camilo dos Santos

Es profesora de inglés y en Polo trabaja como profe de hockey en categorías formativas. El año pasado, tras disputar el Hockey Series de Hiroshima le ofrecieron ir a jugar a Lille de Francia y armó las valijas para su primera experiencia internacional.

Diego Battiste

La final 2019 contra Náutico

"Fue una experiencia única que me dejó con ganas de más, pero por la pandemia de covid-19 me tuve que volver a Uruguay. Tenía unos técnicos muy profesionales, jugué con dos argentinas cracks y tras el receso de fin de año, para la segunda parte de la temporada me fui con Janu Stanley, una grosa del hockey uruguayo, pero no pudimos estar mucho tiempo porque nos volvimos enseguida por el coronavirus. La diferencia mayor es que no existe la cancha de arena y no hay como jugar en cancha de agua, todo es mejor e incluso es más dinámico el hockey. Son muy tácticas a la hora de jugar, su juego se basa en el pase y la recepción y no tanto en el juego individual. Creo que también me ayudó a ver el hockey de otra manera, a madurar como persona y como jugadora y por sobre todo a disfrutar del deporte. Porque de eso se trata de disfrutarlo y jugarlo con el corazón", concluyó Piazza.

