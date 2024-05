Carrasco Polo le ganó a Náutico y tomó el liderazgo del Uruguayo de hockey sobre césped

Old Girls se mantuvo tercero al ganarle 2-1 a Old Sampa con goles de Sophie Tatton y Milagros Algorta contra uno de Manuela Quiñones.

Arrospide tiene 16 años e hizo su debut en Primera con gol.

Yacht, por su parte, venció 1-0 a Biguá en un parejo y apretado partido que se definió con gol de Guadalupe Azar.

Por último, Old Ivy logró su primer triunfo en el torneo al vencer 2-0 a Woodlands con anotaciones de Rafaela Salustio.

Las posiciones del Uruguayo de hockey sobre césped tras la disputa de la 8ª fecha

Carrasco Polo: 20

Náutico: 18

Old Girls: 15

Old Christians: 14

Old Sampa y Yacht: 10

Biguá: 7

Old Ivy: 6

Woodlands: 5

Seminario: 3

La novena fecha

Jugarán Old Girls-Yacht, Biguá-Carrasco Polo, Woodlands-Náutico, Old Sampa-Seminario y Old Christians-Old Ivy.

Las goleadoras

1- Agustina Taborda (Náutico) 6

2- Victoria Penayo (Biguá) 4

Camila Piazza (Carrasco Polo) 4

Sophie Tatton (Old Girls) 4

Mariana Ruiz (Seminario) 4

3- Justina Arregui (Old Girls) 3

Elisa Civetta (Old Girls) 3

Sophie Stremmler (Old Girls) 3

Belén Barreiro (Old Ivy) 3

Rafaela Salustio (Old Ivy) 3

Lucía Lamberti (Old Sampa) 3

Manuela Quiñones (Old Sampa) 3

Valentina Paulos (Yacht) 3