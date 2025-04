¿Cómo está Gonzalo Carneiro de su recuperación en Nacional? Mirá lo último que dijo el DT Pablo Peirano, quien confesó: "Lo sufrí cuando lo enfrenté"

El plan tricolor es no apurar la recuperación de Carneiro , ya que hay una tendencia a sufrir nuevas lesiones cuando no se cumplen los tiempos estimados.

"Lo estamos colocando en los trabajos no generales, sí en ciertos circuitos de pases, rondos, reducidos, pero que no tenga una fricción muy alta”, dijo el DT este martes a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

“Pero viene muy bien, estamos contentísimos y aparte se nota la calidad de jugador que es”, comentó Peirano.

Gonzalo Carneiro en la práctica de Nacional Gonzalo Carneiro en la práctica de Nacional Foto: Nacional

El técnico tricolor también confesó cómo fue cuando lo tuvo en contra como rival: “Lo sufrí cuando lo enfrenté”.

“Y sabemos que si se pone bien, no lo antes posible, pero sí que los tiempos que tenemos marcados nosotros los cumpla y nos pueda aportar, porque es un jugador que estando bien marca diferencia", señaló.

La dura lesión de Gonzalo Carneiro

El atacante se encuentra en el tramo final de la recuperación de la lesión que sufrió el pasado 13 de julio, cuando Nacional goleó 6-0 a Danubio en Jardines, donde padeció una rotura de ligamento cruzado anterior.

Carneiro llegó a Nacional en 2023 y hasta el momento lleva disputados 39 partidos de los cuales ha ganado en 21 ocasiones y empatado en 11, anotando 14 goles en 2.775 minutos en campo de juego.

20240714 Gonzalo Carneiro se retiró llorando en el partido entre Nacional ante Danubio Gonzalo Carneiro se retiró llorando en el partido entre Nacional ante Danubio FOTO: Leonardo Carreño

Para cuándo esperaban a Carneiro

En enero de este 2025, tras renovar su contrato con Nacional, habló de su lesión y dijo que “es una lesión larga”.

“La más jodida que tuve en mi carrera, pero mentalmente bien, trabajándolo, con psicólogo, con la familia, que no me gane la ansiedad y prepararse y volver bien, todo a su tiempo, y cuando me toque regresar hacerlo de la mejor forma”, señaló.

A fines de febrero, el entrenador Martín Lasarte, quien estaba al frente de los tricolores en ese entonces, estimó para cuándo esperaban a Carneiro.

"La idea es que Gonzalo comience a entrenar con total normalidad a fines de abril, principio de mayo. Es la pauta que se está manejando. En líneas generales lo que hablamos todos los días es eso. Después se verá en que trabajos involucrarlo. Hoy en el período en el que está, está muy bien", expresó el entrenador.

El cambio de planes con la recuperación de Carneiro

El pasado martes 8 de abril el manager deportivo de Nacional, Sebastián Eguren, actualizó el estado sanitario de Carneiro y sorprendió con el plazo estimado. “Como mínimo tenemos que pensar en un mes y 20 días más”, dijo a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

De esa forma, el atacante estaría para el mes de junio.

Gonzalo Carneiro con la pelota Gonzalo Carneiro con la pelota Foto: Nacional

Eguren explicó a qué se debió la decisión tomada. “La cantidad de relesiones de rodilla, por no exagerar con la recuperación, ha sido grande”, señaló.

“Eso en la vida útil de un futbolista, es preferible dejar tres mese o dos meses más en el camino, que tener una lesión que le vaya a postergar su carrera”, explicó.

Además, Eguren indicó que esa medida también se ha tomado con los jugadores juveniles Renzo Sánchez y Tomás Viera, también con lesiones de rodilla.