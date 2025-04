Recalculando: ¿cuándo volverá Gonzalo Carneiro en Nacional? Lo que dijo Eguren sobre la decisión en la recuperación del delantero, Renzo Sánchez y Tomás Viera

“La más jodida que tuve en mi carrera, pero mentalmente bien, trabajándolo, con psicólogo, con la familia, que no me gane la ansiedad y prepararse y volver bien, todo a su tiempo, y cuando me toque regresar hacerlo de la mejor forma”, señaló.

A fines de febrero, el entrenador Martín Lasarte, quien estaba al frente de los tricolores en ese entonces, estimó para cuándo esperaban a Carneiro.

"La idea es que Gonzalo comience a entrenar con total normalidad a fines de abril, principio de mayo. Es la pauta que se está manejando. En líneas generales lo que hablamos todos los días es eso. Después se verá en que trabajos involucrarlo. Hoy en el período en el que está, está muy bien", expresó el entrenador.

carneiro zabala.jpg Gonzalo Carneiro y Diego Zabala en Los Céspedes Instagram

El cambio de planes con la recuperación de Carneiro

Este martes el manager deportivo de Nacional, Sebastián Eguren, actualizó el estado sanitario de Carneiro y sorprendió con el plazo estimado.

“Como mínimo tenemos que pensar en un mes y 20 días más”, dijo a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

Sebastián Eguren Sebastián Eguren Foto: Nacional

De esa forma, el atacante estaría para el mes de junio.

Eguren explicó a qué se debió la decisión tomada. “La cantidad de relesiones de rodilla, por no exagerar con la recuperación, ha sido grande”, señaló.

“Eso en la vida útil de un futbolista, es preferible dejar tres mese o dos meses más en el camino, que tener una lesión que le vaya a postergar su carrera”, explicó.

Además, Eguren indicó que esa medida también se ha tomado con los jugadores juveniles Renzo Sánchez y Tomás Viera, también con lesiones de rodilla.

Tomás Viera, Renzo Sánchez y Gonzalo Petit. Tomás Viera, Renzo Sánchez y Gonzalo Petit. Foto: Nacional

“Estamos haciendo todo los pasos para que Renzo, que está prácticamente ya para volver, Carneiro y Tomás Viera, cuando vuelvan nos hayamos tomado todas las precauciones, porque son traumáticas este tipo de lesiones por el tiempo y la huella que deja, y uno no puede calcular, ‘uy, me llega el partido de copa y entonces tengo que forzar’, porque no estaríamos siendo responsables con el futbolista”, destacó Eguren.