¿Qué pasa con el Diente López en Nacional? Eguren reveló por qué lleva dos partidos sin jugar

“Para mi el Diente es el mejor del fútbol uruguayo, extremadamente determinante. Para el partido del miércoles (ante Atlético Nacional) necesitábamos características defensivas, y salida rápida para atacar. Nosotros no lo veíamos. Y el otro día teníamos (enfrente) a un equipo cansado, (necesitábamos) ser un equipo ágil para atacar. Capaz el miércoles lo ven de titular y no hay nada extra futbolístico, son decisiones del entrenador. Entiendo que por la magnitud del jugador, dos partidos de suplente sin tomar minutos puede generar comentarios. Pero nada de extrafutbolistico. Incluso estos días los 32 entrenaron extraordinario. Te soy honesto, ¿qué se puede esperar? La cara de traste del jugador verterano que no jugó. Y nada de eso. Al Diente lo conozco como futbolista, nos dimos un abrazo. Allá terminamos 3 a 0 y nadie se va contento, pero como todos los futbolistas nos agradeció por los días que estuvimos juntos”.

Consultado por si tuvo una charla aparte con el Diente, Eguren dijo que no, y lo explicó: "Como no lo hicimos con Mauricio Pereyra, o con Otero cuando no jugó. Es difícil en un equipo grande, y no se olviden la semana que tuvimos, con todo lo que había que hacer, detenerse a charlar con cada uno. Entendieron que nosotros estábamos para esto pero no para gestionar las individualidades. Va ser cuestión de Pablo (Peirano), como gestiona los recursos humanos diariamente. Obviamente esas charlas se tienen pero esta semana la energía tenía que estar en lo grupal”.

Además, Eguren aclaró que con Peirano ya tuvieron charlas sobre el Diente, pero también sobre todo el resto de los jugadores. “Hablamos de todos los futbolistas, desde Capdevila y Bonilla hasta el Diente. De cada uno hablamos de sus características, de las situaciones personales, familiares. De todos”.

Como está Luis Mejías de su lesión

El entrenador de Nacional también habló sobre el arquero Luis Mejía, quien salió lesionado del posterior ante Cerro Largo. “Viene viendo la evolución, ayer regeneraron y se sentía mejor, no estaba haciendo los ejercicios normales de dia post partido porque tuvimos más precaución, pero nada indica que no pueda jugar”, mañana ante Bahía por Copa Libertadores.