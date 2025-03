Diente 2026: Nacional anunció la renovación de Nicolás López tras una campaña de expectativa

Las condiciones en el contrato de Nicolás López

El dirigente Alex Saúl, de activa participación en las negociaciones con Alejandro López, el padre del futbolista, contó este martes cuál fue el tema más complicado de resolver durante las conversaciones.

"Alejandro nos pidió que quería un año y medio de contrato, y era casi una condición sine qua non. El Diente tiene un hijo de 12 años y le costó poder terminar el año escolar, porque llegó a mitad de año a Uruguay, por eso ahora lo que quería era no moverlo de nuevo. Si lo hacíamos por seis meses, era una chance de moverlo otra vez", contó Saúl en Carve Deportiva AM 1010.

Nacional Peñarol clásico Gran Parque Central Torneo Apertura Nicolás López.jpeg Nicolás López en pleno ataque de Nacional ante Peñarol en el clásico de la segunda fecha del Torneo Apertura 2025 FOTO: INÉS GUIMARAENS

Agregó que la parte económica es "muy parecida a la del año pasado" y que el contrato tiene tres cláusulas de salida.

"La idea fue cubrirnos a mitad de año, donde es más difícil de rearmar el equipo. Por eso la cláusula de diciembre de 2025 es más chica, que tampoco es tan chica, y las de julio 2025 y julio 2026 son cuatro veces más", añadió el dirigente.

Actualmente, Nicolás López tiene el salario más alto del fútbol uruguayo, por encima de Leonardo Fernández, la figura de Peñarol, y “más de lo que perciben (Rómulo) Otero y (Eduardo) Vargas", según informó Saúl el 20 de febrero.

El salario de López en Nacional hasta junio lo pagan Nacional (en una parte menor) y León.

Con el nuevo contrato, que comenzará a regir en junio 2025 y hasta diciembre 2026, el delantero pasará a percibir un salario comprendido dentro de la franja de Otero y Vargas.

La campaña de expectativa

Antes del anuncio, Nacional publicó un posteo en sus redes a modo de campaña de expectativa que generó ilusión en los hinchas tricolores.

En las imágenes se veía una camiseta tricolor con el número 26, una carpeta con un contrato y un bolígrafo.