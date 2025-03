La condición innegociable que estableció el Diente López para renovar contrato con Nacional; la directiva lo aprobó este lunes

La condición que puso el Diente López

"Alejandro nos pidió que quería un año y medio de contrato, y era casi una condición sine qua non. El Diente tiene un hijo de 12 años y le costó poder terminar el año escolar, porque llegó a mitad de año a Uruguay, por eso ahora lo que quería era no moverlo de nuevo. Si lo hacíamos por seis meses, era una chance de moverlo otra vez", contó Saúl en Carve Deportiva AM 1010.