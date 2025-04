Martín Ligüera habló de la goleada de Nacional a Cerro Largo, que aún le duele el primer gol de Atlético Nacional por Copa Libertadores, de la duda de Luis Mejía y mandó dos saludos muy especiales

"Tenemos que alinearnos desde ya detrás de Pablo (Peirano), todavía me duele el primer gol de Atlético Nacional de Medellín el otro día por la Copa Libertadores. Si no lo hubieran hecho, seguramente el partido habría sido otro", dijo Ligüera.

]Y añadió: "Estoy contento porque Nacional me precisó y estuvimos. No hay mucho misterio en esto. No hay mucho tiempo para trabajar".

Consultado acerca del cambio del final de Ignacio Suárez por el arquero Luis Mejía, a quien se lo vio con hielo en el posterior de su pierna derecha, el DT alterno también hablo.

"El cambio fue por precaución. Con las horas, la sanidad dará más datos", indicó, dejando la duda de si podrá jugar ante Bahía el próximo miércoles por Copa Libertadores.

Ligüera explicó que con Peirano tuvieron "una charla anoche (el sábado a la noche). Fue muy claro con las cosas que pretende y con Sebastián (Eguren) hicimos lo posible para que el equipo llegara de la mejor manera".

Y agregó: "Hablamos un poco de la alineación, tratar de que él tuviera ya su punto de vista. Está muy contento, es una oportunidad divina para él"

"Esto ante Cerro Largo no lo tomo como broche de oro. Hay de las buenas y de las malas. Lo importante es estar siempre", dijo.

Según Ligüera, "el club necesitaba un triunfo así. Tengo claro el cariño y el respeto que me tiene la gente de Nacional, por eso uno siempre está a la orden. Un saludo a Martín Lasarte y otro a Diego Polenta que lo tuve como compañero y como jugador, le van a venir cosas muy buenas en el futuro".