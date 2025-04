"Muy contento" con sus primeros 25 días en Nacional, Pablo Peirano habló de todo: los cambios con Inter, cómo ve a Villalba, por qué no jugó Vargas y más

"El partido como se dio, de la primera parte es ideal . La forma de la contundencia y después en el segundo tiempo, no solo en el comienzo, sino más sobre la mitad del segundo, cosas puntuales. Detalles que no pudimos sostener el partido, pero un buen resultado y hay que refutarlo ahora con el partido siguiente"

Nacional players react at the end of the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Internacional and Uruguay's Nacional at the Beira Rio stadium in Porto Alegre, Brazil, on April 22, 2025.

"Es verdad nos faltó ese 'punch' como para poder sacar una contra más, la idea era de que Diego Herazo aguantara la pelota para los dobles de Eduardo (Vargas), pero no tuvimos esa posibilidad. Ellos con las variantes se sintieron más cómodo que nosotros y tuvimos un desgaste sobre el final que no nos permitió tampoco salir"

El posicionamiento ofensivo con Eduardo Vargas en la cancha

"Con el tema de Eduardo y de Diego (Herazo) era sostener la pelota con Diego, desdoblar y también asociar con el medio. A veces cuando te sucede este tipo de cosas vos podes partir el partido, podes dejar tres colgados, dos y buscar algún contragolpe pero seguramente te quede más despoblado todo lo que es el medio y la defensa, y ahí tienen más posibilidades de filtrar. También había agotamiento de toda la línea”.

Eduardo Vargas

"Si yo dejaba a (Lucas) Villalba, que seguramente algún contragolpe iba a sacar, también nos iba a desdoblar por ese lado, lo mismo que con Jeremía (Recoba). Eso fue lo que evitamos, que no quedaran por detrás de la jugada. Había que tomar una decisión en ese momento y tome la decisión de cerrar para que no tuvieran facilidad para penetrar la línea. Nos faltó la otra parte, no pudieron entrar con juego asociado pero si con pelotas cruzadas y un córner".

Las repercusiones de sus decisiones sobre Lucas Villalba

“Fue por eso, la estrategia en el momento, no por otra cosa. En el caso de él, estamos contentísimos, con el crecimiento que está teniendo, ahora está comenzando a tener sus primeros partidos consecutivos jugando desde el inicio, también lo ha hecho muy bien cuando ha ingresado y nos ha ayudado un montón. Lo hemos usado también como estrategia contra equipos con más cansancio, consideramos que el día contra Inter iba a tener para más espacios como para utilizar. También ese desgaste de todo el tiempo, tirar diagonales, correr, lo llevo a un cansancio que lo tuvimos que cambiar, él también se tiene que adaptar e ir agarrando el ritmo de 90 minutos”.

“No es siempre esos jugadores explosivos, que tienen esa capacidad de constantemente hasta que tenga 3,4, o 5 partidos de titular y pueda sostener un ritmo adecuado y ese es el trabajo nuestro, ver los momentos adecuados y prepararlo para que eso que él tiene, sostenerlo por mucho más tiempo".

Las características de Lucas Villalba

"Él en su juego, en su crecimiento, bueno él tiene a Nicolés (López) y a los volantes como para asociar y buscarlo en velocidad. Lo que pasa que cuando los equipos se presentan cerrados abajo, el tema de la velocidad ahí, cuando hay muy poco espacio, tenés que interpretar más a paredes, más a rompimientos en espacios corto. Hay que utilizarlo a él para atacar los espacios cuando Nacional se repliega en un bloque, y otra cosa es utilizarlo a él con espacios más pequeños. Él tiene que modificar sus movimientos porque no tiene recorrido, no tiene espacio como para atacar. Él ahí tiene que hacer más movimientos de 2-1, muchos sprint cortitos y centrar. Entonces tiene que modificar, tiene que interpretar y en eso estamos trabajando con él de bueno, cuando tiene mucho más espacios utilizar la velocidad y nosotros utilizarlo y aprovechar sus características, pero cuando no lo hay que él haga movimientos más puros, más cortos para poder romper un bloque que esté bien compacto y cuando sea del lado contrario que se acostumbre a pisar el área como segundo 9".

¿Por qué no puso a Eduardo Vargas con Wanderers y si recuperará confianza el chileno?

"No lo miré por el lado de ese jugador de buscarle o cambiarle la motivación, no pasa por ahí con Eduardo. No necesita de buscarle algún momento para levantar, es un jugador muy maduro, conoce los momentos. No es un tema que lo vaya a cambiar en un partido contra Wanderers como para que él pueda demostrar. Elegí a (Bruno) Arady por un tema de velocidad para mantener a los laterales de ellos más alejados y que tenga más espacios como para un contragolpe. Eduardo es un jugador más central y ya lo tenía cubierto con otros futbolistas"

¿Cómo logró la evolución del equipo en distintos aspectos?

"Distintas herramientas, desde la comunicación, desde los mano a mano, desde los trabajos tácticos globales, análisis de los rivales también para tener una estrategia. Mucha comunicación, hacer trabajos de seguridad porque tampoco conviene modificar mucho el método de inmediato. Este semana es larga, sí, pero no tanto como me hubiera gustado, pero sí, nos va a dar más tiempo para trabajar algunos conceptos que tengo marcados y unos comportamientos que quiero seguir mejorando y otros seguir puntualizando para que siga mejorando".

La posición y el juego de Jeremía Recoba

"Él se siente más cómodo de izquierda a derecha, como si fuera un volante interior. Lo habíamos conversado cuando estuvimos acá, no es un jugador que tenga las características de hacer toda la banda, hay volantes que también hacen eso y juegan mucho por la parte de adentro. A mí me interesa que él, aparte de ese despliegue físico, tiene esa pierna a favor cuando juega de izquierda a derecha y eso le permite el remate que contra Wanderers tuvo uno o dos y también le permite la llegada cuando Villalba logra profundizar o con el lateral. Es un jugador que se adapta a muchos sistemas y con mucha lectura de juego".

Jeremía Recoba, Luciano Boggio y Julián Millán

El rendimiento de Emiliano Ancheta ante Inter y su cambio ante Wanderers

"Son decisiones para los partidos. Ancheta contra Bahía acá jugó muy bien, para mí con el jugador más importante de Bahía tuvo unos duelos muy buenos y contra Inter también, dentro de todo ganó y perdió como le pasó a la mayoría pero no es un jugador que persiste todo el tiempo, y eso a mí es lo que me gusta".

En el caso de Nicolás (Rodríguez), aparte de que Ancheta venía de una seguidilla de partidos también, consideré que era un partido adecuado para él porque tiene la capacidad. Tiene una característica diferente que es que Ancheta llega con pases cortos y mucho desdoble, y en el caso de Nicolás es un lateral que acompaña desde atrás, que asocia muy bien y que eso le permite a él también lanzar la pelota, y mirando a Wanderers consideré que era mejor Nicolás para lanzar la pelota para los espacios tanto para Villalba como para encontrar a Nicolés por el centro y a Herazo salteando un poco más las líneas".

Dificultades en los laterales y si va a pedir incorporar jugadores para ese puesto

"De los laterales que están con nosotros en este momento, Gabriel (Báez) ha tenido un crecimiento muy bueno, es un jugador que hace toda la banda, es sacrificado, juega, intenta los pases más difíciles, busca por dentro, busca por fuera, está siempre bien ubicado, tácticamente es un jugador reloj, que nunca está fuera de lo que está sucediendo, por lo menos de mi etapa. Conmigo ha tenido un muy buen comportamiento, los mismo los laterales, tanto Ancheta como Nicolás (Rodríguez) y (Lucas) Morales.

“No me puse todavía a conversar, tengo una reunión estos días con respecto al plantel y charlaremos más, pero necesito más partidos para poder evaluar algo mucho más concreto", señaló con respecto a altas.

¿Va a reservar jugadores ante Cerro pensando en Bahía por Copa Libertadores?

"No", respondió.

¿Quién va a jugar por el Diente López, suspendido ante Cerro?

"Todavía no lo decidí, vamos a trabajar haciendo hincapié en otros detalles".

El aporte de Rómulo Otero y si puede volver a la titularidad

"Son funcionamientos y decisiones por distintos partidos, no es un tema por si haya bajado el nivel o no. Busqué algunas sociedades que me interesaban para el momento, asé que no es un jugador que esté descartado para entrar en los 11, para nada. Es un jugador importante que tiene remate, que tiene uno contra uno, tiene la capacidad para jugar como un segundo punta, puede ser una opción por el lado de adentro como por afuera".

La continuidad de Herazo, quien vence préstamo en junio

"Lo voy a conversar con el club primero, con Diego estoy muy conforme con la manera de trabajar, pero hay que evaluar no solo la parte deportiva pero eso me lo reservo para hablar con Flavio (Perchman) y con Sebastián (Eguren)".

Diego Herazo

¿Cómo esta Gonzalo Carneiro de su recuperación?

"Lo estamos colocando en los trabajos no generales, sí en ciertos circuitos de pases, rondos, reducidos, pero que no tenga una fricción muy alta. Pero viene muy bien, estamos contentísimos y aparte se nota la calidad de jugador que es, lo sufrí cuando lo enfrenté y sabemos que si se pone bien, no lo antes posible, pero sí que los tiempos que tenemos marcados nosotros lo cumpla y nos pueda aportar, porque es un jugador que estando bien marca diferencia".