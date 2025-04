Luciano Boggio, figura de Nacional, comparó el nivel de la liga de Uruguay con la de Argentina y sorprendió con su opinión

Sobre el golazo que anotó en la última jugada del partido picándole la pelota a Mauro Silveira tras asistencia de Gonzalo Petit dijo: "Fue intuición porque controlé y me quedó largo el control, Mauro me achicó bien y fue más recurso. Si definía normal, tenía más chance de tapar el golero. Gonza filtró muy bien el pase, cuando el pase entra por delante, para el defensa es muy complicado".

La mirada de Luciano Boggio a la Liga AUF Uruguay y su comparación con la Liga Argentina

"Me siento bien desde el debut en el clásico, es real que hay bajones, es normal, también pasa que el rendimiento del equipo hace que las individualidades se vean beneficiados y a veces no tanto. Tuvimos varios partidos que no le encontramos la vuelta y eso se lleva puestos rendimientos individuales. En lo físico me he sentido bien, salvo con Boston River que estaba un poco sentido, de la práctica del día anterior. No es tan fácil esta liga, tiene su yeito, sus dificultades. Me siento bien y al equipo lo veo mejor", dijo.

"En Lanús los partidos se nos daban distinto. A Nacional lo esperan más bajo, con Lanús tocaba más hacer faceta defensiva y había más espacio adelante. Me voy soltando de a poco y también voy conociendo más a los compañeros", agregó.

"No creo que estemos muy abajo de Argentina en el nivel de fútbol, pero sí en los terrenos de juego. Si la pelota fluye de cierta manera, hace ver al fútbol diferente. El largo del pasto, los pozos y eso cambia la intensidad. El otro día con Inter demostramos estar a la altura jugando a otra intensidad. Te lo da el contexto. La gran diferencia son los terrenos de juego", opinó.

Boggio revisitó el 3-3 con Inter por Copa Libertadores donde marcó su primer gol con la camiseta de Nacional: "Nos convencimos que esa era la manera, ellos se vieron sorprendidos por nuestro contragolpe directo y efectivo. No es lógico que te empaten un 3-3, pero ellos son un equipo con muchas virtudes. Se las fuimos tapando hasta que encontraron variantes. Nos cambiaron de formación, nosotros se la cambiamos; nos abrieron los laterales, nosotros se los tapamos. Después entró Romero a meter pelotas largas atrás de los defensas hasta que nos pudieron penetrar y nos vimos superados. Cometimos algunos errores que los pagamos caros, fue lo que pasó. Su virtud nos llevó a un lugar del campo donde no queríamos jugar, fue mérito de ellos. Fue un buen cachetazo para encarar los partidos de Copa que quedan, donde se puede volver a dar y tendremos que reaccionar ante ello".

"Flavio (Pechman) es muy cercano al jugador y cuando hablo con él le digo que estoy contento de haber venido. Los muchachos desde el primer día me hicieron sentir parte del grupo. Me estoy encontrando, en el campo me estoy sintiendo bien, estoy contento, es un gran club, me sorprendió todo para bien y estoy muy feliz", manifestó sobre su presente en Nacional.

Boggio elogió a Christian Oliva con quien conforma un medio campo versatil: "Es fundamental por lo que brinda, ocupa mucho espacio y recupera muchas pelotas, eso me da mucho aire porque yo soy de romper, y cuando rompo y pierdo, lo veo atrás que se lleva todo puesto, que lo que yo no puedo agarrar, lo agarra él. Le pasó lo mismo a Mauri (Pereyra) contra Miramar (Misiones)".

"Pablo Peirano es muy eufórico, muy directo, convencido. Cuando estás en la cancha nos gusta tener la herramienta de afuera, de que nos den indicaciones. Vamos por buen camino", expresó.

Por último, Boggio dijo que vive con su novia en un apartamento en Montevideo y que cada vez que puede visita a sus padres que viven con su abuela: "Soy muy familiero y me llenan de energía. Fue el otro gran clic para volver acá. Mi viejo es muy futbolero y está disfrutando mucho este momento".