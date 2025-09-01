Bajas en Nacional: el partido que se perderá Luis Mejía por su convocatoria en Panamá y la espera por Juan Cruz De los Santos y Gonzalo Carneiro

Nacional tendrá una semana con la baja de su golero, Luis Mejía , convocado a la selección de Panamá para jugar por las Eliminatorias 2026 y con la expectativa en la evolución de Juan Cruz De los Santos y Gonzalo Carneiro.

Los tricolores retomarán los entrenamientos este martes, tras descansar el domingo y el lunes.

El arquero tricolor fue convocado por la selección panameña para sus próximos partidos del clasificatorio de la Concacaf, cuya ronda final inicia esta semana.

Los canaleros están sembrados en el Grupo A junto a Guatemala, El Salvador y Surinam. Ante este último debutan en esta ronda decisiva el jueves 4 de setiembre de visita en Paramaribo y cuatro días después, el lunes 8, recibirán a Guatemala.

El primero de cada una de las tres llaves logrará un boleto directo al Mundial de Norteamérica, mientras que los dos mejores segundos irán a un repechaje con seleccionados de otras confederaciones.

Por ese motivo, Mejía no estará a la orden en el partido de Nacional ante Racing el próximo domingo 7 a las 18:00 en el Gran Parque Central, en el último partido sin público, por sanción, que jugarán los tricolores de local.

El golero volverá la semana próxima y sí podrá estar disponible para el partido ante Plaza Colonia.

Quien lo sustituirá frente a Racing será el arquero suplente Ignacio Suárez, quien lio ha reemplazado en esta temporada.

A la espera de De los Santos y Carneiro

El cuerpo técnico está a la espera de dos jugadores en sanidad: Juan Cruz De los Santos y Gonzalo Carneiro.

20250816 Juan Cruz De los Santos anotó para Nacional contra Progreso por el Torneo Clausura Juan Cruz De los Santos anotó para Nacional contra Progreso por el Torneo Clausura FOTO: L. Carreño

El ex River Plate fue baja de último momento en el partido ante su exequipo el pasado sábado.

“Se sintió previo a este partido”, señaló el DT albo Pablo Peirano, sin dar más detalles.

En tanto, sobre la situación de Carneiro, el entrenador dijo el sábado: "Hoy trabajó, estos dos, tres días trabajó normal, después de dos semanas diferenciado. El lunes va a iniciar una semana más larga, normal y esperemos contar con él".

Gonzalo Carneiro en la práctica de Nacional Gonzalo Carneiro en la práctica de Nacional Foto: Nacional

Consultado si esa era la razón de su ausencia y si no había tenido un "encontronazo" con el jugador, Peirano dijo: "No, tuvo una contusión en un dedo, jugó un partido con inflamación cuando entró, con una molestia grande y no podía hacer fútbol. Entrenó normal estos días y ahora hará una semana tipo".

Lo que dijo el DT de Panamá sobre los pronósticos para el Mundial

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, negó este jueves que su equipo sea el favorito de su grupo en el clasificatorio de la Concacaf al Mundial 2026, cuya ronda final inicia la próxima semana.

"Sé que se respira un ambiente de que somos favoritos, que debemos clasificar fácilmente, pero por suerte, no tenemos esa misma impresión ni los jugadores ni el cuerpo técnico", señaló Christiansen en conferencia de prensa en que divulgó la nómina de jugadores convocados.

"No podemos fallar, no tenemos margen de error, hay seis partidos y tenemos que salir a darlo todo porque nuestro objetivo es clasificar al Mundial, sabemos las dificultades que encontraremos en el camino, pero debemos estar preparados mentalmente", agregó el técnico hispano-danés.

Thomas Christiansen entrenador de Panamá Copa América.jpg Thomas Christiansen FOTO: AFP

En la lista de convocados para estos dos primeros partidos destacan los defensores Michael Amir Murillo (Olympique de Marsella, Francia) y José Córdoba (Norwich City, Inglaterra); el centrocampista Adalberto Carrasquilla (Pumas, México) y el delantero Ismael Díaz (León, México).

Como tienen asegurada su participación los tres países sede (Estados Unidos, México y Canadá), el clasificatorio lo disputan por primera vez solo seleccionados de Centroamérica y el Caribe.

Panamá, donde la liga es semiprofesional, aspira a clasificar por segunda vez a un Mundial tras participar en Rusia 2018, donde concluyó en último lugar tras perder sus tres partidos.

En los últimos años, los canaleros lograron los subcampeonatos de la Copa Oro en 2023 y de la última Liga de Naciones de la Concacaf (2024/2025).

Los panameños clasificaron a esta última ronda del clasificatorio tras liderar su grupo de la fase anterior, en la que superaron a Nicaragua, Guyana, Montserrat y Belice.

"Creo que llegamos en un buen momento futbolístico, mentalmente hemos mejorado todos y estamos preparados para lo que viene. ¿Qué se necesita? Se necesita ganar los tres partidos en casa y obtener buenos resultados fuera", afirmó Christiansen.