Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Rodrigo Bentancur y Facundo Pellistri previo a Uruguay vs Perú: "Queremos disfrutar mañana y darle a la gente la alegría de la clasificación al Mundial"

Los futbolistas de la selección uruguaya, Rodrigo Bentancur y Facundo Pellistri, elogian a los históricos que les marcaron el camino

3 de septiembre 2025 - 12:32hs

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa jugará este jueves a la hora 20.30 en la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026 frente a Perú en el Estadio Centenario.

En la previa al partido hablaron Rodrigo Bentancur y Facundo Pellistri.

Así transcurrió la charla con los periodistas:

Embed - Conferencia de prensa | Rodrigo Bentancur + Facundo Pellistri
marcelo bielsa, el hombre incapaz de enamorar a uruguay: a dos anos de su llegada a la seleccion esta lejos de cosechar el amor que le profesaron otras aficiones
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa, el hombre incapaz de enamorar a Uruguay: a dos años de su llegada a la selección está lejos de cosechar el amor que le profesaron otras aficiones

la lista de la seleccion uruguaya de marcelo bielsa para el mundial 2026: las pistas que brindo, las decisiones que tomo y la nomina de 26 que esta casi completa
SELECCIÓN URUGUAYA

La lista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026: las pistas que brindó, las decisiones que tomó y la nómina de 26 que está casi completa

Facundo Pellistri sobre el grupo de la selección uruguaya: “Uruguay siempre se caracterizó por el grupo. Los más viejos nos fueron enseñando los valores a todos los que entrábamos a la selección. El grupo es muy importante. Luis (Suárez), Edi (Cavani) y (Diego) Godín nos fueron enseñando muchas cosas. Al día de hoy sigue habiendo muchos referentes, aquí tenemos a uno (Rodrigo Bentancur), Naithan (Nandez), Josema (Gimenez), y tratamos de empujar para el mismo lado todos juntos, con los mismos valores y siempre tratamos de llevar a Uruguay lo más alto posible”.

Rodrigo Bentancur explicó como encararán el partido de este jueves: "Lo vamos a encarar como un partido más de las Eliminatorias. Es un partido importantísimo, con el plus de que si las cosas salen bien ya podemos tener la clasificación al Mundial. Buscaremos los tres puntos para darle la alegría a la gente de tener la clasificación".

Temas:

Eliminatorias Sudamericanas selección uruguaya Facundo Pellistri rodrigo bentancur

Seguí leyendo

Las más leídas

Pablo Alcoba y su gemelo, Mateo Alcoba, fueron llamados por Marcelo Bielsa como sparrings de la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

¿Quiénes son los hermanos gemelos Pablo y Mateo Alcoba citados por Marcelo Bielsa como sparrings de la selección uruguaya?

Trabajador de Tenfield en un partido del fútbol uruguayo
DERECHOS DE TV

Informe solicitado por abogado de Tenfield afirma que la exoneración tributaria a la AUF no alcanza a la explotación de derechos del fútbol

Edison Flores de Perú disputa un balón con Federico Valverde de Uruguay   
ELIMINATORIAS

Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Perú en el que la celeste se juega la clasificación al Mundial 2026

Mohamed Salah y Darwin Núñez
INGLATERRA

El gran gesto de Mohamed Salah en defensa de Darwin Núñez y Luis Díaz por un posteo en el que se le faltó el "respeto" a sus excompañeros de Liverpool; mirá lo que dijo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos