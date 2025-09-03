Rodrigo Bentancur y Facundo Pellistri previo a Uruguay vs Perú: "Queremos disfrutar mañana y darle a la gente la alegría de la clasificación al Mundial"

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa jugará este jueves a la hora 20.30 en la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026 frente a Perú en el Estadio Centenario.

Facundo Pellistri sobre el grupo de la selección uruguaya: “Uruguay siempre se caracterizó por el grupo. Los más viejos nos fueron enseñando los valores a todos los que entrábamos a la selección. El grupo es muy importante. Luis (Suárez), Edi (Cavani) y (Diego) Godín nos fueron enseñando muchas cosas. Al día de hoy sigue habiendo muchos referentes, aquí tenemos a uno (Rodrigo Bentancur), Naithan (Nandez), Josema (Gimenez), y tratamos de empujar para el mismo lado todos juntos, con los mismos valores y siempre tratamos de llevar a Uruguay lo más alto posible”.

Rodrigo Bentancur explicó como encararán el partido de este jueves: "Lo vamos a encarar como un partido más de las Eliminatorias. Es un partido importantísimo, con el plus de que si las cosas salen bien ya podemos tener la clasificación al Mundial. Buscaremos los tres puntos para darle la alegría a la gente de tener la clasificación".