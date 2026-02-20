Nacional a Durazno: mirá cómo está la cancha del Landoni, el viaje tricolor con escala este viernes y las medidas de seguridad para el partido ante Progreso por el Torneo Apertura

Detalles para el partido Progreso vs Nacional en Durazno

Detalles para el partido Progreso vs Nacional en Durazno

Detalles para el partido Progreso vs Nacional en Durazno

El Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno el pasado 15 de febrero

Nacional visita a Progreso este sábado (20:30 horas), partido que se jugará en el Estadio Silvestre Octavo Landoni, el escenario de la ciudad de Durazno que en la pasada temporada comenzó a recibir partidos de la Liga AUF Uruguaya.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Progreso fijó su localía para el partido de la tercera fecha del Torneo Apertura en dicha cancha, la que se encuentra en plena actividad de la Copa Nacional de Selecciones de OFI, donde la selección de Durazno oficia de local y, por ejemplo, el pasado domingo tuvo partido ante Florida.

Como se pudo ver en imágenes de ese encuentro, el campo de juego lució de forma aceptable y desde la intendencia de dicho departamento aseguraron que este sábado estará bien.

La delegación de Nacional viajará este viernes por la tarde, tras su entrenamiento, y tendrá una escala previa.

NACIONAL Nacional expectante por la situación de Christian Oliva: no puede firmar con Santos por una deuda del equipo de Neymar aunque en Brasil informan una posible solución

NACIONAL "La hinchada de Nacional es muy especial, es muy exigente": lo que dijo Vairo sobre el momento tricolor, las diferentes sanciones en los clásicos y el juego de Jadson Viera

Los albos pernoctarán esta noche en Trinidad, capital de Flores, debido a que no había capacidad hotelera para toda la delegación en Durazno.

El sábado sobre la hora 18:00 viajarán desde Trinidad al estadio Landoni, un trayecto de unos 40 kilómetros, para llegar directamente al partido.

Homenaje a Hernán Navascués

La previa del partido tendrá homenajes, entre los que se destaca el reconocimiento que se le hará a Hernán Navascués, el reconocido dirigente y delegado tricolor que se retiró de la actividad al terminar el año pasado.

Hernán Navascués Homenaje de Nacional a Hernán Navascués FOTO: DANTE FERNÁNDEZ/FOCOUY

Les medidas de seguridad para Progreso vs Nacional

La Intendencia de Durazno dio a conocer cómo será el operativo de seguridad y la organización para el partido Progreso vs Nacional de este sábado.

Detalles para el partido Progreso vs Nacional en Durazno Detalles para el partido Progreso vs Nacional en Durazno

Horarios clave:

16:00 hs: Activación de la zona de exclusión vehicular.

18:30 hs: Apertura de puertas para el ingreso del público.

20:00 hs: Ceremonia de homenajes.

20:30 hs: Inicio del partido.

Ubicación de parcialidades y accesos:

Para garantizar un ingreso fluido, se han definido cuatro sectores de acceso:

Sector A (Parcialidad de Progreso, público local e imparcial): Acceso por calle Juan B. de León. Ingreso por la derecha de las boleterías de la Tribuna de los Campeones (Principal).

Sector B (Parcialidad de Nacional): Acceso por calles Dr. Emilio Penza y 18 de Mayo (Estadio Varela). Ingreso por la izquierda de las boleterías de la Tribuna de los Campeones (Principal).

Detalles para el partido Progreso vs Nacional en Durazno Detalles para el partido Progreso vs Nacional en Durazno

Sector C - Noreste (Parcialidad de Nacional): Acceso por calle Penza o Manuel Oribe. Ingreso a Tribuna Campeones del Sur y del Interior o Tribuna Antonio Alzamendi.

Sector D - Sureste (Parcialidad de Nacional): Acceso por Manuel Oribe y Juan B. de León. Ingreso a Tribuna Antonio Alzamendi o Tribuna Alfredo Zarza.

Prensa y Autoridades: El acceso vehicular autorizado será únicamente por la intersección de Dr. Emilio Penza y Leandro Gómez, presentando la acreditación correspondiente.

Zona de Exclusión Vehicular:

A partir de las 16:00 horas y hasta la finalización del operativo de seguridad, no se permitirá el tránsito de vehículos en el perímetro comprendido por:

Cancha de Racing.

Juan B. De León y Eusebio Píriz / Juan B. De León y Dr. Luis A. de Herrera.

Manuel Oribe y Leandro Gómez.

Juan Zorrilla de San Martín y Leandro Gómez.

Dr. Emilio Penza y Leandro Gómez / Dr. Emilio Penza y Ansina.

Dr. Luis A. de Herrera y Aparicio Saravia / Dr. Luis A. de Herrera y 18 de Mayo.

Se solicita a los vecinos de la zona estacionar sus vehículos dentro de sus garajes y evitar circular por el área en los horarios mencionados para facilitar la logística del evento.

Objetos permitidos y objetos prohibidos

Para completar la información de servicio a los espectadores, se detallan a continuación los elementos con los que se podrá ingresar al Estadio Silvestre Octavio Landoni y aquellos que están terminantemente prohibidos por razones de seguridad:

Detalles para el partido Progreso vs Nacional en Durazno Detalles para el partido Progreso vs Nacional en Durazno

Ingreso de objetos al estadio

Artículos Permitidos: Se autoriza el ingreso de radios portátiles, termo y mate, bombos y tambores, paraguas sin punta, mochilas, riñoneras, carteras y banderas de tamaño pequeño.

Artículos Prohibidos: No se permitirá el acceso con bengalas, papel picado, serpentinas, dispositivos de humo, botellas, bebidas alcohólicas u objetos peligrosos de cualquier índole.