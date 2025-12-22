El detrás de escena de por qué luego de ser absuelto de abuso sexual tras 14 meses en prisión, Dani Alves puede volver a jugar al fútbol con 42 años

El exlateral derecho brasileño Dani Alves prepara su regreso al fútbol profesional, ya que está a punto de cerrar una negociación para convertirse en máximo accionista del Sao Joao de Ver, un club de la Tercera división de Portugal, según informó en las últimas horas ESPN Brasil.

Con 42 años, Alves busca cumplir un objetivo inesperado: firmar un contrato como jugador y disputar el tramo final de la temporada con el equipo portugués.

Cabe recordar que en marzo de este año y tras haber estado 14 meses en prisión en España, el brasileño fue absuelto por un abuso sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona a fin de año de 2022.

La Fiscalía recurrió la absolución de Dani Alves en mayo, pero hasta ahora, no hubo mayores novedades.

El futuro de Dani Alves

El proyecto de Dani Alves está respaldado por un grupo de inversores brasileños que lo acompañan en la adquisición del club portugués y en su intención de despedirse del fútbol profesional en activo.

Según informó la misma fuente, la operación para comprar el Sao Joao de Ver está próxima a concretarse y se prevé que el exjugador se sume como futbolista al plantel durante seis meses, de enero a junio, para culminar su carrera en el campo de juego.

Sao Joao de Ver figura actualmente en la novena posición de la Serie A de la Tercera división portuguesa.

El medio deportivo remarcó que la intención de Dani Alves es poner punto final a su carrera deportiva sobre el césped, y no desde su casa, ni tampoco mientras atraviesa procesos judiciales.