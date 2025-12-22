Dólar
Compra 37,70 Venta 40,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
nubes
Martes:
Mín  22°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / CARDAMA

Lazo anunció que el gobierno no continuará con los pagos a Cardama hasta que tengan una resolución de la Justicia

"No estamos dispuestos a seguir pagando cuando entendemos que hay hitos (contractuales) que efectivamente no se han cumplido", explicó Lazo

22 de diciembre 2025 - 15:28hs
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo

Foto: Gastón Britos / FocoUy

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se refirió al caso Cardama y reveló que el gobierno ya le comunicó al astillero español que no continuarán con los pagos hasta que exista una resolución por parte de la Justicia.

"Nosotros no estamos dispuestos a seguir pagando cuando entendemos que hay hitos (contractuales) que efectivamente no se han cumplido", sostuvo la ministra en entrevista con el programa 5 Sentidos (Canal 5).

"Quisiéramos no llegar a marzo con este problema todavía sobre la mesa. Pero no corresponde solo a nosotros", continuó.

Más noticias
La ministra de Defensa, Sandra Lazo﻿
CARDAMA

"Creo que amerita hacer una ampliación", dijo ministra Lazo sobre la denuncia contra Cardama

Sandra Lazo durante la interpelación por Cardama
PARLAMENTO

Sandra Lazo informó que renovación de la garantía presentada por Cardama es falsa: "Aumenta la suspicacia y la sospecha" sobre el astillero

Consultada por si piensa que el contrato con el astillero español va a caer, la ministra respondió que "sí" y agregó que aunque este se cancele, el plan "sigue siendo el A", que es que Uruguay "tenga las herramientas necesarias para custodiar" el mar.

"Ahora, no es a cualquier costo", dijo y afirmó que Uruguay en este sentido tiene que comprar "herramientas adecuadas", lo "mejor" para el país.

El contrato con el astillero había sido firmado por el gobierno de Luis Lacalle Pou para la compra de dos patrullas oceánicas por más de US$ 90 millones, hasta el momento el Estado uruguayo había hecho tres pagos por unos US$ 30 millones.

Pero el pasado 22 de octubre, el actual presidente Yamandú Orsi anunció la decisión de resindir el contrato ante los "fuertes indicios" de que hubo una "estafa" o un "fraude" al Estado uruguayo.

La presunción del gobierno es que Cardama presentó una garantía falsa ya que la empresa que la otorgó está en proceso de liquidación por inactividad.

El astillero presentó, por fuera del plazo que se había fijado en el contrato, una garantía de fiel cumplimiento a cargo de la firma Eurocommerce, con sede en el Reino Unido. A esta empresa se le encontraron varias irregularidades y recientemente se conoció que fue liquidada.

Ante esto, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, presentaron semanas atrás una denuncia ante la Justicia uruguaya contra la empresa Cardama.

Temas:

Sandra Lazo Cardama Justicia Yamandú Orsi

Seguí leyendo

Las más leídas

Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool
FÚTBOL URUGUAYO

"Hoy juego el partido más difícil": golero de 16 años de Liverpool anunció que padece cáncer y lanzaron una campaña de ayuda

El exfutbolista que triunfa en el mundo de los negocios: representa a la agencia de Jay-z y Beyoncé en Uruguay y fundó dos compañías que se expanden en la región
ENTREVISTA

El exfutbolista que triunfa en el mundo de los negocios: representa a la agencia de Jay-z y Beyoncé en Uruguay y fundó dos compañías que se expanden en la región

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: este lunes vence el plazo para Tenfield, que podrá igualar cuatro licitaciones, pero no tendrá el cable

Rodrigo Dudok con la camiseta de Nacional
FÚTBOL URUGUAYO

El juvenil de Defensor Sporting y las selecciones formativas de Uruguay que entrenó con la camiseta de Nacional y que queda libre

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos