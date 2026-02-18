Peñarol y el viejo riesgo de enfrentar a equipos provenientes del descenso: perdió con Central Español y se le viene Deportivo Maldonado

Peñarol enfrenta este domingo a Deportivo Maldonado en partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura. El partido se jugará en el Estadio Campeón del Siglo desde la hora 20.30.

El aurinegro viene de perder el domingo 2-1 contra Central Español en el Campus de Maldonado.

Central Español y Deportivo Maldonado son equipos procedentes de la Segunda División Profesional . Central fue vicecampeón y el Depor ganador de los playoffs. El que ascendió como campeón fue Albion.

Perder contra un equipo procedente del descenso fue una tendencia que Diego Aguirre revirtió en en 2024 cuando ganó los 21 puntos que disputó contra Miramar Misiones, Rampla Juniors y Progreso.

Pero ese fue un año excepcional para Peñarol que fue campeón uruguayo sin necesidad de jugar finales habida cuenta de que ganó el Torneo Apertura y Torneo Clausura.

El 2023 fue un año crítico para Peñarol en la materia ya que perdió 9 de los 21 puntos que jugó ante los tres ascendidos: La Luz, un equipo que ya lo había eliminado en semis de la Copa AUF Uruguay 2022, Cerro y Racing. Diego Aguirre llegó a dirigir el 1-1 ante Racing en el Campeón del Siglo. Los otros partidos se los repartieron Alfredo Arias (que ganó 9 de 12 porque cayó ante La Luz) y Darío Rodríguez, que cosechó dos empates.

En los últimos cinco años, Peñarol perdió un 25% de puntos en duelos directos ante equipos procedentes del ascenso.

La tendencia indica que cuando lo llevaron a jugar al interior, perdió siempre: La Luz 2023, Plaza Colonia 2025 y Central el domingo pasado.

Esto marca por un lado el nivel que traen los equipos que ascienden, que es muy parejo con los de Primera.

Pero también que ante este equipos de rivales, que más allá de lo futbolístico en lo presupuestal son muy inferiores, Peñarol tiene una tendencia a relajarse y dejar puntos por el camino.

Lo bueno es que será local ante un Deportivo Maldonado que llega en gran forma ya que ganó sus dos primeros partidos y es líder con Danubio y Central Español.

Los últimos 18 puntos que jugó ante rivales ascendidos, en el Campeón del Siglo, los ganó.

Torneo Rival Cancha Resultado Apertura 2026 Central Español Campus de Maldonado Central Español 2-1 Clausura 2025 Montevideo City Torque Centenario Peñarol 2-0 Clausura 2025 Juventud Centenario Peñarol 1-0 Clausura 2025 Plaza Colonia Campeón del Siglo Peñarol 1-0 Intermedio 2025 Plaza Colonia Campeón del Siglo Peñarol 2-0 Apertura 2025 Montevideo City Torque Campeón del Siglo Peñarol 2-1 Apertura 2025 Juventud Estadio Artigas Peñarol 2-0 Apertura 2025 Plaza Colonia Alberto Suppici Plaza Colonia 2-0 Clausura 2024 Progreso Centenario Peñarol 5-1 Clausura 2024 Rampla Juniors Campeón del Siglo Peñarol 4-0 Clausura 2024 Miramar Misiones Centenario Peñarol 2-1 Intermedio 2024 Progreso Centenario Peñarol 2-0 Apertura 2024 Progreso Campeón del Siglo Peñarol 3-1 Apertura 2024 Rampla Juniors Centenario Peñarol 3-0 Apertura 2024 Miramar Misiones Campeón del Siglo Peñarol 2-0 Clausura 2023 Racing Campeón del Siglo 1-1 Clausura 2023 La Luz Campeón del Siglo 2-2 Clausura 2023 Cerro Centenario 1-1 Clausura 2023 La Luz Campus de Maldonado La Luz 3-2 Apertura 2023 Racing Centenario Peñarol 2-0 Apertura 2023 La Luz Centenario Peñarol 4-3 Apertura 2023 Cerro Campeón del Siglo Peñarol 2-0 Clausura 2022 Danubio Campeón del Siglo 1-1 Clausura 2022 Albion Campeón del Siglo Peñarol 2-0 Clausura 2022 Defensor Sporting Franzini Peñarol 3-2 Intermedio 2022 Albion Saroldi Peñarol 3-1 Apertura 2022 Danubio Jardines Peñarol 1-0 Apertura 2022 Albion Centenario 1-1 Apertura 2022 Defensor Sporting Campeón del Siglo Defensor Sporting 1-0 Clausura 2021 Sud América Campeón del Siglo Peñarol 3-1 Clausura 2021 Cerrito Franzini Peñarol 3-1 Clausura 2021 Villa Española Viera Peñarol 3-1 Apertura 2021 Sud América Jardines 1-1 Apertura 2021 Cerrito Apertura 2021 Peñarol 2-0 Apertura 2021 Villa Española Apertura 2021 1-1

Números favorables contra Deportivo Maldonado

Por el Campeonato Uruguayo, Peñarol jugó 24 partidos con 15 victorias, seis empates y tres derrotas ante Deportivo Maldonado.

Lleva una racha de ocho partidos sin perder desde el 1-0 de la sexta fecha del Clausura 2021 cuando cayó en el Campus con gol de Federico Ramos.

En el Campeón del Siglo ganó cuatro y perdió tres por lo que no conoce la derrota.