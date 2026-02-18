Dólar
Nacional / GESTO

Hinchas de Peñarol realizaron colecta para panchero estafado en partido contra Central: el club les mandó camisetas firmadas para rifar

El directivo aurinegro Víctor Bedrossian dijo que el club tomó esa decisión para colaborar con Wilson, quien debe operarse ambas rodillas

18 de febrero 2026 - 8:14hs
Captura de pantalla 2026-02-18 080807

Además, un grupo de hinchas organizó una colecta y transfirió a los damnificados el dinero que habían perdido.

Wilson y Susana agradecieron el gesto y aseguraron que continuarán trabajando para salir adelante. “Muy agradecidos en todo, de corazón”, dijo Wilson en diálogo con Subrayado (Canal 10).

El apoyo de hinchas y del club

El directivo aurinegro Víctor Bedrossian fue quien entregó las camisetas firmadas como forma de colaborar con la pareja, que perdió unos $ 30 mil en el episodio.

“Una vez que trascendió la noticia partimos en dos, por un lado grupo de hinchas y después por otro lado la comunicación con el club, con el presidente. Hay un grupo de hinchas que decidió hacer una colecta para poder cubrir esos $ 14 mil, que en el día de hoy se le transfirieron a Wilson y a Susana”, contó Bedrossian.

“Por otro lado el club y sus jugadores les envía dos camisetas firmadas porque sabemos que Wilson está haciendo todo esto también para hacer un extra para poder operarse ambas rodillas. De esta manera creemos que puedan generar una rifa, una subasta, para poder colaborar con la operación de Wilson”, agregó.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, también se comunicó con Wilson. Tras la operación, Wilson comentó que tiene previsto organizar un beneficio y regalar panchos a niños hinchas del mirasol como forma de retribuir el apoyo recibido.

Temas:

Peñarol panchero Central Hinchas de Peñarol

