Con una "deuda de casi US$ 10 millones" y 300 trabajadores en seguro de paro, la Justicia declaró el concurso de acreedores de otro frigorífico

“Ya a mitad de enero nos comunicaron que no podían hacer frente a una deuda de casi US$ 10 millones. Ya venían con una salud financiera negativa pero con todo lo de Conexión Ganadera , ellos dicen que afectó la confianza de los productores que no se arriesgaron a darle ganado a pagar. Y esta es una consecuencia: sin materia prima, cierre de planta”, señaló Cardozo al explicar lo que les comunicó el abogado de Somicar.

Con la declaración de concurso, la Justicia designó como síndico al estudio Algorta, Álvarez, Monjardín y Muñoz Asociados y se convocó a una junta de acreedores para el 4 de setiembre de este año.

Desde la Foica señalaron que ahora la empresa espera “captar algún inversor” que se haga cargo de la deuda y que ponga nuevamente en funcionamiento a la planta, aunque Cardozo admitió que cree que es “difícil” que se reanuden las actividades, al menos en el corto plazo.

“Mientras tanto, los trabajadores están en seguro de paro. Ahora hay que ver si alguien quiere hacerse cargo” del frigorífico “o negociar la deuda”, señaló el dirigente. La normativa establece la posibilidad de que la empresa continúe en actividad mientras que se desarrolla el proceso concursal, algo que parece poco probable dado que está sin actividad desde diciembre de 2024. No obstante, ahora será el síndico el encargado de determinar si con la situación actual, la empresa puede seguir adelante con sus operaciones.

Según informó recientemente el Diario Cambio de Salto, las solicitudes de extensión y prórroga del seguro de paro de los trabajadores no han sido aún aprobadas. En diálogo con dicho medio, el sindicalista Óscar Larrosa dijo además que Somicar no ha informado sobre la documentación que enviaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por lo que desconocen la situación de cada trabajador y a quiénes les corresponde qué modalidad de subsidio de desempleo. "La información no aparece, la empresa no contesta y sigue desaparecida", dijo el sindicalista a Diario Cambio.

El Observador intentó sin éxito comunicarse con las autoridades de la empresa.

La Foica se reunió con el gobierno por la situación de la industria frigorífica

La Federación se reunió ayer con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti para analizar el estado de situación de la industria frigorífica.

De acuerdo con Cardozo, en el encuentro con Fratti plantearon algunos ejes de preocupación para la Federación como la "necesidad" de contar con la herramienta del seguro de paro, "el avance de las empresas multinacionales", las perspectivas de la importación de carne, la situación general de la industria y el negocio del ganado en pie.

"Lo que más nos preocupa son los cierres inminentes de estas empresas y que no hay señales de retomar las tareas. Fue un intercambio, en algunos temas él (por Fratti) tiene una postura concreta o definida como en cuanto al negocio del ganado en pie donde tiene un compromiso de no regular. En el tema de las multinacionales tiene su posicionamiento y es que no está de acuerdo con la concentración" del mercado, dijo Cardozo.

La próxima semana, la Foica tendrá una reunión con el ministro y subsecretario de Trabajo, Juan Castillo y Hugo Barreto; y también tienen previsto solicitar un encuentro con la ministra de Industria, Fernanda Cardona y acudir a la Comisión de Trabajo del Parlamento.

Con el frigorífico Somicar ya son cinco las empresas del rubro con problemas. Desde julio de 2023, están inactivos los frigoríficos Lorsinal y Rondatel. En mayo del año pasado se sumó el frigorífico Daymán, que enfrenta dificultades extremas, con 150 trabajadores en seguro de paro y con "autoridades que desaparecieron", según la Foica.

Vinculado a la caída de Conexión Ganadera, en febrero de este año se añadió a esta situación el Frigorífico Casa Blanca S.A (Fricasa) en Paysandú y Bamidal S.A en Tacuarembó.

Aunque debido a otras razones, la actividad se vio resentida en otras plantas como la del frigorífico Breeders & Packers Uruguay (BPU), propiedad del Grupo Minerva y ubicado en Durazno, que en agosto del año pasado cesó su actividad de forma temporal y en octubre envió a 800 trabajadores a seguro de paro. En febrero de este año, anunció que volvería a faenar pero acordó una rebaja salarial con los trabajadores.