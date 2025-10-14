"Bienvenido sea": Matías Arezo habló sobre la posibilidad de que Peñarol le compre su ficha al Gremio

El delantero Matías Arezo habló sobre la posibilidad de que Peñarol le compre su ficha a Gremio de Porto Alegre, luego de que medios brasileños aseguraran que el carbonero ya había comunicado su intención de pagar los US$ 4.000.000 que establece la opción de compra que acordaron con el préstamo que firmaron en agosto.

En una entrevista con el programa Convocados de El Espectador Deportes, le preguntaron al goleador si soñaba con la posibilidad de que Peñarol haga uso de la opción de compra de su pase a fin de año, cuando vence su préstamo del Gremio. "Obvio que sí , a uno le da margen a eso, poder hacer un proceso un poco más largo, disfrutar el club", respondió el futbolista.

También afirmó que su intención es "tratar de apoyar al club para lograr los objetivos y volver a pelear una copa internacional".

No obstante, el delantero aclaró que la decisión de Peñarol "no depende" de él, aunque luego aclaró que dependía, en parte, de su rendimiento.

"Bienvenido sea, soy muy agradecido a Peñarol por la primera vez que me abrió las puertas", continuó, y deseó que "a fin de año ojalá las cosas salgan bien y se pueda dar la opción".

Minutos antes, Arezo afirmó que está "disfrutando" su segunda etapa en Peñarol, a pesar de reconocer que no tiene "los minutos que esperaba", luego de convertir dos goles tras ingresar desde el banco en el empate 2-2 ante Miramar Misiones del pasado fin de semana.

"Algo que tengo claro es que nada me va a dejar de hacer disfrutar estar en este lugar. Estoy en el lugar que quiero estar, disfruto el tiempo libre con mi familia, estar en mi casa, estar en este país", remarcó.