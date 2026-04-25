Tenso clima en Racing Club de Avellaneda: empate frente a Barracas y la hinchada cantó contra la dirigencia

Racing Club de Avellaneda comenzó muy mal este 2026 y vive uno de sus peores momentos, con un clima muy tenso puertas adentro , los resultados no acompañan con un equipo que le cuesta jugar bien, y la hinchada luego del empate frente a Barracas Central y de comprometer sus chances de clasificar, cantó contra la dirigencia .

Los cierto es que la Academia ganó tan solo 5 partidos de los 15 que disputó en la fase regular del Torneo Apertura y se juega absolutamente todo la próxima fecha ante Huracán para intentar terminar entre los primeros ocho para clasificar a los playoff, algo que por el momento lo está consiguiendo pero resta que jueguen sus perseguidores Gimnasia y Tigre .

El equipo dirigido por Gustavo Costas comenzó el encuentro frente a Barracas Central cuesta arriba por la expulsión de Adrián Fernández a los cinco minutos de juego por un codazo a un rival , aunque pese a estar en desventaja numérica logró adelantarse en el marcador con gol de Matías Zaracho e incluso fue reconocido por el público en el entretiempo.

No obstante, a falta de diez minutos para el cierre, Fernando Tobio igualó las cosas para Barracas Central y complicó aún más a Racing, que se ubica octavo en la zona B con 20 puntos , seguido por Gimnasia y Esgrima de La Plata y Tigre , ambos que 19 unidades y que deben un compromiso.

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Se quebró la relación entre la gente de Racing Club y la dirigencia

El empate por 1-1 ante Barracas Central no sólo complicó a Racing camino hacia los playoffs del Torneo Apertura, sino que además marcó un quiebre en la relación de los hinchas con la dirigencia que encabeza el ídolo, Diego Milito. Es que, apenas terminó el partido, las tribunas cantaron con insultos contra la comisión directiva.

Si bien en la previa se vieron muestras de apoyo de parte de los fanáticos hacia Gustavo Costas con pasacalles y una ovación, lo cierto es que lo mismo no se puede decir respecto de la dirigencia.

El andar irregular del equipo, sumado a la infantil expulsión de Adrián Fernández al minuto de juego y el empate a 10 minutos del final que complicó la clasificación de la Academia colmaron la paciencia de la hinchada, que se retiró del Cilindro con un canto más que elocuente: "¡La comisión, la comisión, se va a la p... que lo parió!".

Racing vs Barracas Racing Club igualó ante Barracas Central y se complicó

Los cánticos dejaron en claro que el malestar de los hinchas se dirige más hacia los encargados de comandar los destinos del club antes que hacia el cuerpo técnico. Al mismo tiempo, se trató de la primera vez que los fanáticos cantan contra Milito y su comisión directiva.

Racing no depende de sí mismo para clasificar, dado que se ubica en el octavo puesto de la Zona B, pero pude ser sobrepasado en esta fecha por Gimnasia y Tigre. Con ese panorama, la Academia deberá prender velas para no caerse del octavo puesto en esta jornada y así poder depender de sí mismo en la última fecha, para meterse entre los ocho mejores de su grupo.