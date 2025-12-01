Los planes del primer proyecto de hidrógeno verde en Uruguay: "La capacidad ociosa de la planta da para un 50% más de producción", aseguró su directora

Kahirós es el primer proyecto de hidrógeno verde en Uruguay y primero en Latinoamérica para el proyecto carretero que está enfocado en la descarbonizar la logística del sector maderero mediante hidrógeno verde. Abocado a cumplir los plazos previos a su innauguración, el piloto anunciado a fines de 2024 proyecta trabajar con otros actores más allá de la industria forestal.

"Está la posibilidad de articular con otros proyectos. Sabemos que Ancap tenía idea de explorar una línea con hidrógeno también, cualquier tipo de sinergia con otros proyectos por supuesto que sí", contestó la directora ejecutiva del proyecto, María José González , al ser consultada sobre la posibilidad de avanzar en nuevas sinergias para la planta de hidrógeno que se encuentra en construcción en Fray Bentos.

En el marco de Energía Summit de El Observador , González sostuvo que "la planta tiene capacidad de producir más hidrógeno que lo que está dimensionado para esta fase inicial", "se puede producir para otros sectores y otras demandas", remarcó.

La directora subrayó que la capacidad ociosa de la planta da para, por lo menos, un 50% más.

Carmen Casas, Ignacio Paz, María José González, Álvaro Santiago, María Noel Durán. Casos de éxito en movilidad sustentable, SUMMIT Energía 2025. Joaquín Ormando

La actualidad de Kahirós

El proyecto Kahirós tiene la instalación de paneles solares completa y, en paralelo, avanza en las obras civiles para la planta de hidrógeno en sí, la estación de recarga que consiste en dos contenedores para lo que es la producción de hidrógeno y todos los equipos que conforman esa planta que suministrará hidrógeno a camiones que trabajan para la industria forestal.

"Son camiones que pueden funcionar con mucha mayor autonomía que un camión eléctrico- recorren 700km por carga-", explicó González. Hoy las obras civiles comenzaron y todos los equipos de la estación de recarga están construidos y viajarán proximamente a Uruguay.

La ventaja competitiva actual de este proyecto es poder brindar servicio a la industria forestal en la que los camiones funcionan 24/7.

"El tiempo de carga es muy importante y un camión eléctrico lleva mucho tiempo de carga" y también tiene otras diferencias en cuanto a sus dimensiones. "El hidrógeno almacenado asi a presión puede generar una ventaja y lo bueno del proyecto es que aporta conocimiento de esto que es innovador para que Uruguay pueda estar a la vanguardia de las tecnologías que se terminan consolidando", enfatizó la referente del proyecto Kahirós que también se desempeñó como asesora en la Unidad Ambiental en el Ministerio de Industria, Energía y Minería durante pasada administración.

"No hay experiencia de almacenamiento de hidrógeno en la región a tan alta presión", finalizó la directora ejecutiva en Energía Summit.