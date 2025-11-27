Dólar
/ Economía y Empresas / PUERTO

Cortocircuito en ANP: cruce entre director y gerente recién asignado para el área de dragado

27 de noviembre 2025 - 5:00hs
Puerto de Montevideo

Diego Battiste

El dragado en el puerto de Montevideo generó un cruce de opiniones entre funcionarios de la ANP. El intercambio se produjo entre el director Jorge Gandini y el gerente de esa área que fue recientemente asignado como parte de una serie de cambios en el organismo.

Manuel Ferrer, designado el 23 de octubre como nuevo gerente del área de Dragado de la Administración Nacional de Puertos (ANP) publicó una historia en su cuenta de Instagram que generó respuesta. La imagen mostraba a la draga D-7 de la ANP realizando trabajos en el puerto de Montevideo y Ferrer la acompañó con el comentario: “Un saludo a los sirvientes de las multinacionales que querían privatizar el dragado”. En el texto no había ninguna otra alusión al tema.

Sin embargo, el comentario no pasó desapercibido y el guante lo recogió el integrante del directorio de la ANP por la oposición, Jorge Gandini.

“¿A quién dirige su agravio el nuevo gerente de dragado? ¿Al gobierno que contrató en 2019 a una empresa china para el dragado en el puerto de Montevideo, aún vigente”, escribió en su cuenta de X.

El contrato mencionado es el que se firmó con el consorcio chino CHEC Dredging Company Limited en diciembre de 2019. Ese acuerdo -firmado en los últimos meses del anterior gobierno frenteamplista- incluyó el dragado del canal de acceso, el antepuerto y zonas de navegación del puerto de Montevideo.

Gandini añadió que los dichos de Ferrer tenían un contenido ideológico y agraviante y añadió que “hay errores que, cometidos por jerarquías de confianza, son inadmisibles. Si no fue un error, ya es otro cantar”. Horas más tarde, Ferrer borró el comentario.

El cruce llega tras una polémica interna en el organismo por una nueva serie de asignaciones de cargos con beneficios salariales por estar a la orden.

ANP.webp

El 23 de octubre, una resolución del directorio de la ANP -aprobada por la mayoría oficialista- estimó pertinente “reorganizar las funciones asignadas a fin de agilizar y fortalecer la labor del área de Dragado optimizando su función”.

El documento agregó que “los funcionarios que cesan en sus actuales funciones se integrarán a distintas dependencias de la ANP de acuerdo a su idoneidad, experiencia y necesidades del organismo”. En total fueron asignaciones de cargos jerárquicos y reasignaciones de tareas de nueve funcionarios.

El directorio dispuso los ceses del gerente y subgerente del área de dragado. El primer cargo pasó a ser ocupado por Ferrer, que previamente se desempeñaba como jefe del Departamento de Flota y Dragado. El ascenso incluyó el pago de la correspondiente diferencia salarial y la compensación del 60% por concepto de permanencia a la orden.

Ferrer, además del cargo en la ANP, es secretario nacional de Organización del Frente Amplio y dirigente orgánico del Partido Comunista (PCU).

Las promociones dispuestas por la cúpula de la ANP no contaron con la aprobación de Gandini.

En la fundamentación de su voto en contra, el director expresó que los cambios jerárquicos se efectuaron sin justificaciones apropiadas. “Tampoco se expresan fundamentos para las nuevas designaciones dispuestas, las que parecen responder a criterios políticos antes que técnicos”, mencionó.

El director recordó que el presupuesto para el año próximo introdujo una modificación normativa que establece la imposibilidad de otorgar nuevos mantenimientos retributivos a las designaciones otorgadas a partir del 1º de enero. “Eso lleva a pensar que esta podría ser la primera de una serie de nuevas atribuciones de funciones en distintas áreas del organismo, antes que comience a regir el nuevo presupuesto”, señaló.

