Representante de las protectoras de animales definió al funcionamiento actual del INBA como "muy preocupante"

Como “muy preocupante” definió Rita Rodríguez , representante de las protectoras de animales en el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) , lo que considera es un funcionamiento inadecuado del instituto , con integrantes del directorio que no han sido convocados para participar desde que fueron designadas las nuevas autoridades.

“Es muy preocupante, no me gustaría todavía catalogarlo de retroceso , porque hace muy poco tiempo que está gestionándose en un nuevo gobierno, sí esperábamos que funcionara de una forma mucho más ágil y eficiente desde el vamos”, comentó.

Rodríguez, integrante de la ONG Trato Ético Animal, recordó que en marzo de 2024 “ las protectoras de animales decidimos en una Asamblea General de Representantes dejar de asistir a las mesas del INBA, nacionales y departamentales, pero no renunciar ni dejar nuestro rol , sino solo dejar de concurrir”.

La razón, mencionó, fue que “el INBA votó en ese momento una modificación en su reglamento que impedía que comunicáramos públicamente las cuestiones complejas que se estaban definiendo en el instituto”.

Entonces, el instituto era presidido por Marcia del Campo y tenía como directora ejecutiva a Marcela Delgado.

No han vuelto a ser convocados desde el INBA

Al inicio de 2025, en los meses previos al comienzo de una nueva administración de gobierno, liderada por Yamandú Orsi como Presidente de la República, “las protectoras reunidas también en Asamblea General de Representantes definimos que íbamos a retomar nuestro trabajo como miembros del directorio del INBA, para acompañar la transición por el cambio de gobierno, lo comunicamos al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y al propio INBA, pero nunca se nos convocó, ni al cierre del período de gobierno anterior -en la administración encabezada por Luis Lacalle Pou- ni al asumir las nuevas autoridades”.

Actualmente, complementó, “el INBA sigue sin convocar a la representación de las protectoras de animales, que tienen un rol establecido por ley en el directorio”.

23-04-2025 12-58-32 p-m-.png Integrantes del directorio del INBA en 2024. Instagram

Ocho representaciones en el directorio

Ese directorio, cuya presidencia ejerce quien representa al MGAP, tiene ocho miembros. Los otros siete son representantes del Ministerio del Interior, del Congreso Nacional de Intendentes –“que por lo que tengo entendido tampoco lo están convocando”, apuntó–, de la Comisión Nacional de Zoonosis por el Ministerio de Salud Pública, de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República y de las gremiales de productores.

“Nosotros lo que sostenemos es que el INBA no está sesionando de manera formal, se lo está estancando en su institucionalidad al no convocar a su directorio, las protectoras de animales como parte del directorio no estamos informados de la nueva dirección ejecutiva del INBA, solo sabemos por los medios de comunicación que se designó al doctor veterinario Álvaro Buscarons, tampoco sabemos cuáles son los lineamientos políticos que tiene para su gestión”, dijo.

Por resolución del Poder Ejecutivo, además, el nuevo presidente del INBA es Ricardo Teixeira.

Rodríguez agregó que “el problema es que el director ejecutivo está tomando medidas y acciones públicas, como asistir al ruedo de la Rural del Prado a ver las jineteadas, lo hace en nombre de una institucionalidad sin que ello pase por un directorio constituido”.

Rodríguez también cuestionó que el INBA actualmente “tampoco está respondiendo a la parte de gestión en cuanto al proceso de las denuncias”.

1704929346169.webp Castraciones e identificación de perros. INBA

El INBA al MEC o en Presidencia de la República

Sobre el futuro del INBA, las protectoras siguen sosteniendo que su presencia dentro de la estructura del MGAP no es lo adecuado.

“Nosotros sostuvimos y seguimos sosteniendo que Ganadería no es el lugar para un instituto de bienestar animal, porque no es un lugar donde se ponga el foco en la protección de los animales y ese tiene que ser el foco de este instituto, por eso es que le solicitamos al gobierno anterior y también a este, que tiene compromisos de campaña hechos, que el instituto salga del MGAP, esa es nuestra aspiración”, detalló.

Sobre el destino, indicó que debería volver al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) donde estuvo cuando se denominaba Conahoba –se pasó a llamar Cotryba cuando fue trasladado al MGAP y luego INBA–, o que se transforme en una secretaría dependiente directamente de Presidencia de la República.

“Lo ideal sería que pase al Ministerio de Educación y Cultura y se empiece a darle un foco educativo a la convivencia responsable con los animales”, concluyó.