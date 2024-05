Protectoras de animales denunciaron censura y decidieron retirarse del directorio del INBA

Rita Rodríguez, integrante de la ONG Trato Ético Animal y una de las representantes del colectivo de organizaciones animalistas involucradas hasta ahora en el INBA, dijo a El Observador: "Lamentablemente tuvimos que tomar la decisión de retirar a nuestros representantes luego de que, tras una propuesta del Ministerio de Ganadería (MGAP), se aprobó una modificación en el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo Directivo, limitando la capacidad de expresión honesta de cada uno de sus directores en medios de comunicación, exigiendo fidelidad y lealtad a la institución".

Las protectoras de animales somos fieles y leales sí, pero a los animales siempre Las protectoras de animales somos fieles y leales sí, pero a los animales siempre

Protectoras y el INBA: "Impacto más negativo"

Rodríguez dijo que esa decisión "fue la gota que desbordó el vaso, hubo otras cosas que se fueron dando y que hacen que participar sea insostenible, por ejemplo que se utilice al INBA para darle un lavado de cara de bienestar a actividades tan crueles y nocivas, como la sangría de yeguas".

"Creemos que hoy el instituto está teniendo en la sociedad un impacto que es más negativo que positivo, lamentablemente, porque creemos que el INBA es una herramienta hermosa para la defensa de los demás animales, pero no está funcionando como debería", afirmó.

Diferencias por el plan de castraciones

Señaló que no hay acceso en tiempo real a la información de decisiones que se toman en el INBA, "hay cuestiones que deben ser revisadas, por ejemplo el Sistema Nacional de Castraciones, habilitado por ley, se está sub ejecutando por parte de las intendencias, también por parte de Zoonosis que tiene un convenio que no ha ejecutado al 100% a pesar de haber recibido el dinero totalmente; los únicos convenios sobre ejecutados son los de las protectoras de animales, las ONG's hicimos muchas más castraciones de las que se habían previsto, cumplimos con nuestros convenios y muchas de nosotros en tiempo récord, pero no hemos cobrado el 100% de las castraciones".

"Hay una suma de cosas que termina de cuajar en esta modificación que impide que comuniquemos con claridad lo que está sucediendo en el INBA", expresó Rodríguez, por eso retiramos a nuestros representantes de lugares que están consignados por ley.

El directorio del INBA está conformado por ocho personas, explicó, una de la cuales representa a las protectoras de animales: "Eso no se modifica, lo que decidimos es no asistir, nos estamos retirando, ese lugar que por ley nos corresponde y no será ocupado hasta que estén dadas las garantías para que podamos trabajar por los animales en condiciones aptas para defenderlos y no estar avalando cuestiones que van en contra de los intereses de los animales", explicó.

1704929346169.webp El INBA promueve la castración, identificación y registro de perros en todo el territorio nacional. INBA

El comunicado de las protectoras de animales

NOS CENSURARON

Protectoras de animales retiran a sus representantes del INBA

Montevideo, 14 de mayo de 2024

Tras aprobarse en la sesión de ayer una modificación al Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo Directivo del INBA que limita la libre y honesta expresión pública de sus miembros, tal cual lo anunciáramos, las Protectoras de Animales reunidas en Asamblea General de Representantes votaron el retiro de sus representantes del Directorio del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), así como de los INBAs Departamentales.

Lamentamos que la postura autoritaria del MGAP haya prevalecido y que una acción que censura a los directivos en su capacidad de comunicar a la población, haya sido avalada por la Facultad de Veterinaria, el Ministerio del interior, el Ministerio de Salud Pública (Comisión Nacional de Zoonosis) y de las Gremiales de Productores Rurales.

Vale aclarar que esta acción arbitraria es la gota que rebalsa el vaso ya que desde hace tiempo venimos manifestando en la interna del Consejo Directivo nuestra disconformidad con la conducción , con que no se respete el reglamento , con la falta de cumplimiento de los programas, con que como miembros no tengamos acceso a información que venimos solicitando y no se nos proporciona , con la imposibilidad de generar herramientas que aporten soluciones reales a la problemática, de manera que ello se traduzca en beneficios para los animales y para la sociedad, que con el pago de sus impuestos sostiene al INBA.

Por lo expuesto nos vemos obligadas a retirarnos de las sesiones hasta que no estén las garantías necesarias para asistir, sin que ello implique avalar un daño a los animales por acción u omisión. Recordamos que no participar de las reuniones del Consejo Directivo no significa que no integremos más el Directorio que ocupamos por Ley N° 19.889 del 2020, capítulo V artículo 376, ni la renuncia de las representantes actuales.

Seguiremos trabajando desde el territorio como corresponde y como siempre lo hemos hecho, como representantes electos, protegiendo y defendiendo a los animales, tarea que correspondería hiciera el Instituto de Bienestar Animal, cumpliendo con el espíritu y cometidos para el que oportunamente fue creado.

Las Protectoras de Animales valoramos la Política Pública y defendemos al INBA como herramienta perfectible, pero seguiremos fieles y leales a los animales, al interés social y no funcionales a organismos o instituciones.