Familia dejó a su perro en un hotel para mascotas, el animal murió y no fueron notificados: el INBA sancionó al establecimiento

Un caso de negligencia ocurrido en un hotel para mascotas terminó con la muerte de Bilbo, un perro de seis años que falleció mientras se encontraba en el establecimiento . La familia de Bilbo fue notificada varios días después de su fallecimiento , y tras realizar una denuncia ante la Policía y el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) , el dueño del lugar recibió una multa económica.

En diálogo con Subrayado (Canal 10) Victoria Coto, dueña de Bilbo, relató que adoptó al perro en 2020 junto a su hermano Mincho, y que Bilbo era un animal lleno de energía y cariño. “ Bilbo era muy enérgico, muy juguetón, muy ansioso, muy cariñoso, de esos que te dan besos infinitos ", explicó Coto, quien actualmente vive en el exterior. Fue en Colombia donde recibió la triste noticia: “No podía creer lo que me estaba diciendo, me llamó para decirme que Bilbo había muerto y no entendíamos qué había pasado”.

Soledad, madre de Victoria, fue quien llevó a Bilbo al hotel para mascotas, recomendado por allegados de confianza. Al enterarse de la muerte de Bilbo, Soledad actuó rápidamente, presentando una denuncia ante la Policía y el INBA. Al día siguiente, el cuerpo de Bilbo fue retirado y trasladado a la Facultad de Veterinaria para realizar la necropsia, que reveló que el perro había muerto entre cinco o seis días antes de ser notificado. “ Bili no murió el día que me avisó. Bili había muerto entre cinco o seis días antes ”, declaró Soledad al consignado medio.

El INBA recibió más de 500 denuncias anuales, la mayoría provenientes de ONGs. La abogada Mauren Núñez, especialista en bienestar animal, también fue consultada por dicho informativo y destacó la importancia de verificar que los establecimientos estén registrados en el sistema de Prestadores de Servicios (Repse). “ Es muy importante que se verifique que esté inscripto en los registros, y en caso de negligencia, se puede hacer la denuncia en la seccional y en el INBA ”, explicó Núñez.

La abogada Verónica Alonso, en tanto, agregó que las denuncias son clave para sentar precedentes en estos casos. “Hace la diferencia porque muchas veces sabemos que pasan cosas pero no hacen las denuncias y parece que todo está bien, pero no todo está bien. Porque en sí no hay denuncias”, indicó Alonso, destacando que la denuncia rápida y la obtención de pruebas fueron fundamentales en el caso de Bilbo.

El INBA sanciona al responsable

Gracias a la acción inmediata de la familia de Bilbo, el INBA dictó una resolución firme y el dueño del hotel para mascotas fue multado por una infracción grave a la Ley 18.471 sobre bienestar animal. “Tenemos una resolución firme del INBA, la persona ha sido multada por la comisión de un delito grave a una infracción grave a la ley”, destacó Alonso.

El presidente del INBA, Esteban Vieta, subrayó que es esencial asegurarse de que los lugares de cuidado de mascotas cumplan con los requisitos de bienestar animal. “No miremos el precio, son mascotas, pero son parte de nuestra familia. Al igual que con un hijo, cuando vamos a elegir un lugar para dejar, observemos todo el entorno para verdaderamente dejarlos en un lugar confiable”, recomendó Vieta en Subrayado.

La familia de Bilbo ha decidido compartir su historia como homenaje a su mascota y para evitar que otros pasen por una experiencia similar. “Lo que estamos haciendo es para que ninguna familia tenga que pasar por esto. Que sepa qué tiene que hacer y qué tiene que pedir”, concluyó Soledad.