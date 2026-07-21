La cara de Lionel Scaloni y su respuesta cuando le preguntaron sobre teorías conspirativas contra Argentina en la final del Mundial 2026

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dio este martes una improvisada conferencia de prensa al retirarse en auto del predio de Ezeiza a donde llegó anoche parte del plantel albiceleste tras ser vicecampeón del Mundial 2026 .

"Fue impresionante, muy lindo. Cuesta digerir que no ganaste, pero también saber que en la derrota somos nobles y que en la derrota se puede sacar cosas", dijo Scaloni a los periodistas presentes, en referencia al recibimiento que los hinchas le dieron anoche , bajo lluvia.

Tras las primeras preguntas de rigor, desde estudios de un canal argentino, Luis Novaresio le dijo al notero: "Preguntale si sabe de las versiones de redes de que hubo algo raro en la final".

"¿Viste lo que hay en las redes, pasó algo con la arenga de Messi?", le preguntaron a Scaloni

Para la FIFA fue Rodri, para periodistas de 121 países del mundo, el mejor del Mundial 2026 fue Lionel Messi

Zlatan Ibrahimovic explotó con la agresión de Leandro Paredes a Gavi tras perder la final del Mundial 2026: "Puede agradecer que no hubiera un jugador como yo en la cancha"

"No veo redes, no tengo", respondió.

En las redes sociales se viralizó un video de escasos segundos en los que les dijo a sus compañeros: "Tranquilidad, pensemos en jugar. Olvidémonos de todo. Solo juguemos."

A partir de esas palabras, en redes sociales, por la vía de influencers y algún periodista, se tejieron todo tipos de teorías conspirativas.

Se dijo que la FIFA amenazó a Argentina a una dura y larga sanción por mostrar ante Inglaterra una bandera que decía "Las Malvinas son Argentinas", se dijo que el FBI estaba tras los pasos de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que las familias de los jugadores habían sido amenazadas o presionadas y hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quería que España fuera campeona.

Estas versiones fueron rápidamente contrastadas por periodistas argentinos consultando a familiares de jugadores.

Carlos MacAllister, padre de Alexis MacAllister, dijo a radio La Red: "No se ofendan lo que voy a decir pero para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Le pregunté si había pasado algo, porque entré en la duda, que si hubiese pasado algo mi hijo me lo hubiera dicho al toque. Y me dijo que hablaron de salir a jugar en el sentido futbolero, que eso era a lo que se refería Messi. Jugamos con España y España fue mejor. Nos va a doler un tiempo".

Argentina fue netamente dominada por España, perdió sin apelantes y el arbitraje tuvo un gravísimo error que favoreció a Argentina al anular un gol totalmente legítimo de Nico Williams.

En la incidencia, el árbitro anuló la jugada por un leve pisotón de Ferrán Torres a Nicolás Otamendi quien se tiró aparatosamente tomándose la rodilla de la otra pierna, mientras el golero Emiliano "Dibu" Martínez también fingía un contacto con Merino que nunca existió. El VAR refrendó la decisión de campo sin llamar al juez a revisión porque el contacto entre Torres y Otamendi jamás tuvo la suficiencia como para tumbar (además hacia adelante) a un jugador de 1,83 metros, 82 kilos y capaz de levantar alrededor de 130 kilos en sentadilla.

Cuando a Scaloni le explicaron que el video de Messi daba a entender que los jugadores habían "recibido presión", el DT argentino respondió: "No tengo idea".

"Messi les pidió que estuvieran tranquilos antes del partido con España", retrucó otro periodista: "No tengo idea. No sé. No tengo idea de lo que me decís".

"¿La Scaloneta está unida, no hay conflicto de ningún tipo?", consultó una periodista.

"No puedo creer lo que me estás preguntando", dijo Scaloni, manteniendo un trato cordial.

Otro periodista le dijo que esta selección le había dejado un mensaje a los niños de que "Las Malvinas son Argentinas".

"Lo importante es que los chicos se han brindado al máximo, han dado una demostración de carácter, de defender esta camiseta y quedémonos con eso", respondió Scaloni.

Cuándo le consultaron si la exhibición de esa bandera le había generado "problemas" a la selección, dijo: "No tengo conocimiento, no sé si a futuro".

Después le preguntaron si esa bandera se había mostrado en consenso por parte del grupo de jugadores y entrenadores, Scaloni respondió: "Me preguntás cosas que las vi como ustedes".