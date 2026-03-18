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Damián García entrenó otra vez con el escudo de Peñarol junto a su pareja, Sol Corbo, tras volver a jugar en Emiratos Árabes Unidos

Mirá la foto que se sacó Damián García con su pareja Sol Corbo, tal como hicieron en marzo del año pasado: el volante volvió a las canchas el lunes tras siete partidos de ausencia

18 de marzo de 2026 13:59 hs
Damián García

Damián García

FOTO: I. GUIMARAENS

El El exjugador de Peñarol, Damián García se sacó una foto con una musculosa con el escudo del club manteniendo su adhesión por el equipo del que es hincha y con el que fue campeón de la Copa Libertadores sub 20 2022 y del Campeonato Uruguayo 2024.

junto a Sol Corbo, su pareja, García publicó una historia de Instagram al ritmo de Magia/Cuando alguien me nombre/Ojitos de Miel, de Juanjo Morgada y Gerardo Nieto.

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El pasado lunes volvió a las canchas contra Dibba SCC al que golearon 4-0 entrando a los 85' por Breno Lemos.

Llevaba nueve partidos sin jugar y su última participación se remontaba al 7 de enero cuando también había jugado cinco minutos.

El volante tiene escasa participación en el equipo, su adaptación al fútbol y la cultura árabe ha sido complicada, pero tiene contrato hasta junio de 2029.

En el período de pases de comienzo de este, Peñarol valoró la posibilidad de hacerlo retornar a préstamo, pero finalmente Diego Aguirre insistió en la contratación de Roberto Fernández, por el que Peñarol hizo una inversión de poco más de US$ 1,5 millones por su ficha, la cual es pagadera en cuotas.

El 10 de marzo de 2015, la pareja se había sacado una foto similar en gimnasio, y García siempre con el escudo de Peñarol.

Damián García y Sol Corbo
Damián García y Sol Corbo

Damián García y Sol Corbo

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