Santander lanza 60 cupos gratuitos en Marketing Digital e IA para impulsar el empleo en cinco países de la región: quiénes pueden postularse

Fundación Universia, con el apoyo de Banco Santander, abre una nueva convocatoria del Curso Santander | Digital Marketing & AI , un programa formativo gratuito y 100 % online que busca mejorar la empleabilidad de personas desempleadas y/o con discapacidad en cinco países de Latinoamérica .

La convocatoria ofrece 60 plazas, de las cuales al menos un 15% están reservadas para personas con discapacidad, y está dirigida a mayores de 18 años residentes en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay , sin necesidad de contar con experiencia previa en marketing o tecnología.

La formación será impartida por la Universidad Internacional de La Rioja y permitirá a los participantes obtener una titulación universitaria propia certificada, con un enfoque práctico orientado a perfiles profesionales altamente demandados por el mercado digital.

Durante dos meses, el programa abordará un itinerario dividido en cuatro bloques: fundamentos del marketing digital , gestión de campañas en redes sociales , estrategias de marca y performance y aplicación de la inteligencia artificial al diseño, ejecución y análisis de campañas.

El curso combina una plataforma de aprendizaje digital, tutorías y masterclass en directo, con un enfoque de aprendizaje aplicado que prepara a los participantes para desempeñar funciones como especialista en marketing digital, performance o social media, integrando herramientas de IA.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de marzo en Santander Open Academy, plataforma global online y gratuita de Santander que ofrece cursos, becas y contenidos para ayudar a mejorar las competencias profesionales y mejorar la empleabilidad.

Esta iniciativa se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8, promoviendo el trabajo decente y el crecimiento económico inclusivo, y refuerza el compromiso de la fundación con la inclusión laboral y el acceso equitativo a formación de alta empleabilidad en sectores digitales en crecimiento.

Santander y su apoyo a la educación, la empleabilidad y el emprendimiento

Banco Santander mantiene un firme compromiso con el progreso y el crecimiento inclusivo y sostenible con una apuesta pionera y consolidada por la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, que desarrolla desde hace cerca de 30 años y le distingue del resto de entidades financieras del mundo. El banco ha destinado más de 2.400 millones de euros y ha apoyado a más de 3,7 millones de personas y empresas a través de acuerdos con más de 1.100 universidades (www.santander.com/universidades).

Santander Open Academy es plataforma global online de aprendizaje y desarrollo profesional que ofrece, de forma gratuita, acceso a formación para mejorar competencias profesionales y mejorar la empleabilidad. Cuenta con cursos, becas y contenidos, que son gratuitos, para cualquier persona y no es necesario ser cliente del banco para

Fundación Universia, referente en el ámbito del empleo cualificado para el talento con discapacidad, hace posible esta iniciativa como aliada estratégica de Banco Santander para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y otros colectivos en riesgo de vulnerabilidad, poniendo énfasis en modelos de formación para la alta empleabilidad y ofreciendo mejores oportunidades para la incorporación de talento creando una sociedad más inclusiva.