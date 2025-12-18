Dólar
/ Nacional / CLIMA

Meteorólogo anuncia ola de calor en Uruguay y advierte sobre los riesgos derivados de "islas de calor urbano"

"Las temperaturas son sensiblemente más elevadas en estas islas de calor”, advirtió el meteorólogo

18 de diciembre 2025 - 7:44hs
OLA DE CALOR URUGUAY.jpeg

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció una ola de calor para los próximos días y alertó sobre los riesgos derivados de las "islas de calor urbano".

Es muy probable que entre miércoles y jueves, y quizás parte del sábado, tengamos una ola de calor, 32° van a marcar los registros termométricos de la Estación Meteorológica. Esto significa que vamos a estar entre los 36° a 39° en el centro de Montevideo”, señaló Cisneros en su espacio con Subrayado (Canal 10).

En relación a las islas de calor, el meteorólogo explicó: “Son las temperaturas que no se comportan de acuerdo a lo que marcan los registros termométricos debido a las diferentes edificaciones que tenemos. Y a lo que se le suma inclusive el consumo de energía y eso genera calor. Por lo tanto, las temperaturas son sensiblemente más elevadas en estas islas de calor”.

Cisneros también destacó que este fenómeno está afectando la salud humana, especialmente durante las olas de calor. "Esto está generando que en presencia de olas de estas se acentúen y la gravedad de las mismas en la salud humana sea cada vez más fuerte", añadió.

calor Meteorólogo Uruguay Nubel Cisneros

