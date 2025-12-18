La crisis en San Lorenzo de Almagro: Marcelo Moretti se aferra a la presidencia del club pese al "estado de acefalía" de la directiva

El pasado martes 16 de diciembre se confirmó la acefalía en el club San Lorenzo de Almagro de Argentina , un nuevo quiebre institucional en el ciclo de Marcelo Moretti como presidente del club, por lo que se deberán asignar nuevas autoridades, pero el propio Moretti confirmó que acudirá a la Justicia para impedir que eso suceda.

Pese a las acusaciones, Moretti planea continuar con su mandato en el Ciclón y el dirigente acusó campaña en su contra, aseguró que el rechazo a su figura no es tal y chapeó con los logros de su gestión, aceptando muy pocos errores.

" Hay que respetar los procesos democráticos, no hay nada más fuerte que las urnas", manifestó en reiteradas ocasiones en diálogo con Tyc Sports, y relató que no siente animosidad en su contra: "Yo voy todos los días al estadio siete, ocho horas por día, no hay nadie esperándome, camino tranquilamente. Me llevo bien con todos los jugadores, con Damián Ayude tengo una excelente relación, hablamos constantemente".

COMUNICADO OFICIAL San Lorenzo comunica que su Comisión Directiva ha ingresado en estado de acefalía, ante la renuncia de la mayoría de sus miembros y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. Los dirigentes Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Leandro… pic.twitter.com/dMOHMVcnHn

" No toda la Comisión Directiva no está a favor mío, la mitad sí lo está, pasa que algunos reciben presiones muy fuertes y muchas amenazas para que no continúen y hay gente que se asusta, no tiene el coraje que puedo tener yo. (Néstor) Ortigoza, Alan Navarro, que es el hijo de Néstor Navarro, Emiliano Rodríguez, Andrés Terzano, Mateo Sagardoy...", ejemplificó.

"No es normal lo que pasa con mi persona, que salen todos los días malas noticias. ¿Por qué no dicen que pagué 15 millones de dólares de pasivo de la gestión anterior? ¿Qué vendí por 25 millones de dólares y compré por 10 millones? ¿Qué les renové a todos los jugadores que quedaban libres? ¿Qué dejé un equipo de juveniles que vale un montón de plata?", agregó.

Se declaró acefalía en San Lorenzo de Almagro

Finalmente se alcanzaron las renuncias necesarias y se confirmó que renunció la Comisión Directiva en su totalidad excepto por el propio Moretti, Néstor Ortigoza, Cristian Evangelista, Alejandro Tamer y Sergio Costantino.

Debido a este caótico escenario, el gobierno azulgrana nuevamente recaerá en Daniel Matos, presidente de la Asamblea. Su labor será encabezar el gobierno de San Lorenzo y convocar la Asamblea Extraordinaria para dentro de la próximas 48 horas, donde aquellos dirigentes que no renunciaron puedan presentar listas para ser electos por esa asamblea.