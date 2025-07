El Senado aprobó la Rendición de Cuentas 2024: la oposición no votó algunos artículos

Al igual que sucedió en Diputados (con los representantes del Partido Nacional, Colorado e Independiente), la oposición no acompañó los artículos referidos al aumento del tope de endeudamiento, así como al incremento de recursos para ASSE de US$ 62 millones y a US$ 144 millones para pagar el acuerdo con los privados por el Ferrocarril Central.