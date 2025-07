"Machirulos", "falta de astorismo" y "endeudamiento por las dudas": los fuertes cruces entre senadores durante la presentación de Oddone

COLONIZACIÓN "Si me agarra Oddone me va a matar", bromeó el nuevo presidente de Colonización y aseguró que prevén la compra de 20.400 hectáreas

La legisladora había señalado que la oposición tenía “deshonestidad” al cuestionar ahora el contrato del Ferrocarril Central porque lo había elogiado en público. “Hay archivo para rato. ¡Hay archivo para rato sobre lo que declararon en su momento!”, agregó y consideró “deshonesto” no reconocer que “heredaron la inversión más grande que tuvieron en su gobierno”.

“No tienen por qué interrumpirme así ni gritar encima de lo que estoy diciendo. Si no saben convivir, me da un montón de pena, pero le pido, por favor, que me ampare en el uso de la palabra, porque lo que estoy haciendo son consideraciones políticas en el marco de una discusión profundamente política después de escuchar afirmaciones de tal nivel de atrevimiento que no podemos dejar de rebatir”, expresó.

Previamente, varios legisladores blancos y colorados habían cuestionado que el gobierno incluyera artículos sobre los pagos al grupo Vía Central para evitar el juicio internacional y un aumento en el tope de endeudamiento.

Uno de ellos había sido el senador José Luis Falero, quien aseguró que el ferrocarril fue una “herencia maldita”. “Fue uno de los peores contratos que he visto en la historia de la administración pública de este país, sin duda”.

El exministro de Transporte también dijo que si hubiera estado negociando no le habría tenido miedo al arbitraje entablado por Vía Central y pidió recordar que todo el contrato estuvo atado al de la planta de UPM, con obligaciones que eran difíciles de asumir para Uruguay.

Honestidad y endeudamiento

Otro de los cuestionamientos, y que motivó un cruce con Oddone, fue realizado por Luis Alberto Heber, que habló de “falta de astorismo” en el equipo económico en referencia a la presentación del exvicepresidente cuando el Frente Amplio asumió en 2005 tras el gobierno de Jorge Batlle.

Oddone defendió su honestidad y le transmitió las razones por las que el gobierno diferenciaba algunos pagos que quedaron para 2025 de los que dejó Tabaré Vázquez para 2020.

“No me parece de recibo –por lo menos en lo que a mí respecta– que se insinúe o se acuse de deshonestidad intelectual. Las cifras que hemos presentado son verificables por cualquier profesional de la economía”, respondió Oddone según se desprende de la versión taquigráfica.

A su vez, el senador Sebastián Da Silva consideró que el gobierno estaba pidiendo un endeudamiento “por las dudas”, algo que "no hablaba mal" de Oddone.

“Consiguió los votos y por las dudas pide un poquito más, porque no sabe qué es lo que puede llegar a pasar, lo que puede indicar que quizás sea un hombre previsor dentro de esta inestabilidad relativa que tiene el Parlamento nacional, porque el gobierno no tiene los votos en la Cámara de Representantes. Yo no veo tan mal que el señor ministro aproveche un endeudamiento mayor por las dudas; me parece que habla de que el hombre es previsor porque no sabe lo que puede llegar a pasar en el futuro”, dijo.

Da Silva también señaló que era “difícil discutir” con Oddone, una idea que profundizó Javier García.

“El ministro Oddone es capitalista. Abraza el libre mercado. Trabajó para el libre mercado nacional e internacional. Es reconocido como un profesional de primera, libremercadista y capitalista. Él es un ministro promercado y capitalista, con una bancada que es antimercado y socialista. Esa es la diferencia. El sustento político que tienen las políticas económicas es lo que hace la diferencia y es lo que va a hacer la perdurabilidad, la durabilidad o no del ministro Oddone”, expresó.

Los elogios continuaron luego cuando Da Silva habló de Oddone como “nuestro ministro” –en referencia a la oposición– y derivaron en que el titular de Economía y Finanzas dijera que prefería que no hubiera “tanto respaldo”.

“A los directores técnicos, cuando los respalda todo el mundo, marchan seguro. Así que en realidad les agradezco todas las consideraciones, pero acá lo que es bueno es que las cosas fluyan y veremos cómo nos va. Tanto respaldo al final del día me genera temor”

García le retrucó: “Nuestro (respaldo) lo tiene. Del otro lado, vamos a ver” y Oddone cantó el vale cuatro: “El equipo económico que yo coordino y conduzco está totalmente alineado y permanentemente negociando con los otros ministros. Estamos en permanente contacto con las autoridades de la fuerza política, así como también con los señores senadores y representantes. Por lo que hasta que no me digan lo contrario, el equipo económico se siente sumamente respaldado”.