El DT de Los Teros disconforme con el sorteo del Mundial de Rugby: "Creo que tuvimos mala suerte"

“Creo que tuvimos mala suerte. Los únicos equipos con los que pensábamos en no jugar del bombo 4 eran Portugal y Samoa, y nos tocó Portugal. Son los dos equipos más difíciles. Va a ser difícil ganar el partido y más hacer cinco puntos. Los otros equipos tuvieron más suerte, pero Estados Unidos y Uruguay van a jugar con equipos que en realidad son del bombo 3”. Ese fue el primer balance del DT de Los Teros, Rodolfo Ambrosio, luego del sorteo del Mundial de Rugby 2027 en el que Uruguay quedó ubicado en el Grupo E, junto a Portugal, Escocia e Irlanda.

“De los equipos del bombo 1 y bombo 2, sinceramente creo que con esta Nations Cup que han armado se aleja mucho más la competencia y va a ser mucho más difícil acercarse. Irlanda y Escocia, de acá al mundial, van a jugar el Seis Naciones 2026, el 6N 2027 y la Nations 2026; van a tener competencia de la que no vamos a estar ni cerca”.

El capitán Manuel Leindekar coincidió en la visión, aunque fue un poco más optimista: “A nivel sorteo no tuvimos mucha suerte, sabemos que siempre un grupo en un Mundial es duro. Está en nosotros prepararnos de la mejor manera y poder soñar con la clasificación a octavos, que es una oportunidad muy grande”.

A la hora de analizar a los rivales, Ambrosio expresó: “Irlanda es uno de los mejores equipos del mundo, pasan por un muy buen momento, están apuntando alto. Nunca llegaron a una semifinal, están bien. A Escocia lo vimos contra Argentina; tenían el partido ganado y se lo dieron vuelta. Son un equipo con una fortaleza y competencia para seguir creciendo. De Portugal tengo el recuerdo del mundial pasado, que le ganaron a Fiji; Australia les pudo ganar en el último minuto. Juntarán los jugadores que tienen en otros países y tendrán un equipo fuerte”.

“Es una zona bien complicada. Los jugadores uruguayos siempre están motivados, hacen bien las cosas. Hay que ponerse a laburar y que sea lo mejor para el rugby uruguayo”, agregó el DT argentino.

Leindekar hizo el siguiente análisis: “Irlanda va a pelear los primeros puestos, es candidato a la copa en 2027. Escocia sin dudas tendrá mucha competencia de acá al mundial. Tuvimos la suerte de jugar en Montevideo, era un equipo con pocos titulares. Con Portugal jugamos ahora en noviembre, no era el mismo equipo de 2023. Tienen muchos jugadores franceses y logran llegar a muy buen nivel. Va a ser muy competitivo”.

Más de Ambrosio sobre el análisis del grupo

“Uno siempre trabaja para ganar. No hay ninguna duda. Vamos a trabajar para obtener el mejor resultado posible”.

“El mensaje hace una semana y media era que se habían ganado un descanso fundamentalmente mental después de un año de eliminatorias complicado, en el que todos los jugadores dejaron muchas cosas de lado. Para nosotros es muy bueno terminar ganando dos partidos en Europa y terminar en la posición 14 del ranking mundial. Merecemos un descanso. Después iremos viendo poco a poco en 2026 y trataremos de ampliar la base del equipo”.

“Por cómo se armó la competencia no vamos a jugar contra Tier 1. Vamos a tener que preparar de la mejor manera; esa brecha va a ser difícil achicarla. El foco tiene que ser mejorar físicamente”.

En cuanto a la cantidad de equipos, es una gran movida para el futuro del rugby, que sea cada vez más inclusivo, que más países jueguen, que haya más chicos jugando. El mundial acotado a pocos equipos hace que el rugby no crezca. 24 debería ser el mínimo. En cuanto al tiempo de descanso, en el mundial pasado jugabas cuatro partidos: cuartos de final, semis y final; el equipo jugaba siete partidos. Ahora es lo mismo, pero desapareció el fin de semana libre. No cambia mucho la dinámica.

Leindekar sobre los objetivos y el formato

“Creo que el objetivo no cambia. Sabemos que va a ser un grupo duro; podía haber opciones mejores o peores, pero los grupos del mundial siempre van a ser duros”.

"El formato es interesante, no sé si mejor o peor porque no tuvimos experiencia de este formato. Da una oportunidad, un objetivo claro de intentar clasificarse a octavos. En lo personal, creo que está bueno".

Ambrosio también habló sobre la posibilidad de recortes en los contratos profesionales ante la crisis económica que trae los recortes de World Rugby:

“Yo te voy a dar mi opinión: para mí el rugby siempre fue una pasión que va más allá de contratos. Cuando uno tiene que ir a un mundial, el dinero puede ser un agregado para que uno se pueda preparar. No es algo que personalmente me preocupe el tema de recortes. Estamos a un año y medio, yo no me bajo. Voy y juego el mundial y no me importa nada. Después uno podrá ver cómo sigue su vida. Uno podría haber tomado otras decisiones en la vida si fuera por la parte económica. Esta es la pasión. Mientras el grupo humano funcione, voy a hacer lo mejor posible”.

Mientras tanto, Leindekar indicó:

“Es un tema de la dirigencia. Hay una estructura de la Unión que tiene sus costos. Yo me tengo que ocupar de jugar al rugby, los dirigentes se van a tener que ocupar de esa parte importante para encontrar los medios y hacer que todo esto funcione. Como jugador me tengo que concentrar en jugar, como capitán en el grupo sé que será un desafío grande para los dirigentes, pero espero que podamos salir de la mejor manera para que todo siga su flujo a largo plazo”.

Ambrosio también fue consultado sobre la posibilidad de jugar con Australia XV en setiembre de 2026

“Oficialmente la única propuesta es de Australia, que el año que viene, como no hay Rugby Championship, viene a jugar dos partidos. La idea de ellos es traer dos equipos, A y B, para jugar con Argentina con el A, y con Uruguay y Chile con el B. Sería un Australia XV. Es la única propuesta que hemos tenido. Australia XV viene en setiembre, y en setiembre nosotros no podemos tener a los de Europa, que van a venir a jugar en julio y volverán a sus clubes. No es un año de mundial. Para Uruguay es imposible traer los jugadores para jugar con Australia XV. No me voy a pelear con los clubes europeos para que los liberen dos semanas cuando se han portado muy bien en todo este año. Así que, por ahora, para el año que viene no hay nada. Para 2027 siempre tenemos el tema de que Argentina nos da una mano y se pueda hacer un partido antes del mundial. Eso es lo único que hay por ahora”.

Ambrosio sobre la posibilidad de buscar nuevos jugadores.

“El trabajo nunca empieza y nunca termina. Acá son muchos años de trabajo que vienen teniendo los clubes, con el desarrollo. Tenemos una cantidad de jugadores afuera, u otros que estuvieron en Peñarol, otros en Seven, que también ha sido un gran desarrollo. Juan González no jugó XV en todo el año y después anduvo muy bien con Teros. Nacho Álvarez también, sumó muchos minutos en Teros. Hay que mirar a todos lados, ver dónde uno puede sacar jugadores, invertir en la preparación que necesitan. Los jugadores que vienen de clubes u otra estructura no están preparados, pero hemos recorrido los clubes y tengo una lista de gente interesante que con un año van a llegar al Mundial en mejores condiciones. Hay que ver si ellos están disponibles o si quieren hacer el sacrificio”.

Leindekar, consultado sobre la necesidad de que más jugadores se vayan al exterior, y sobre cómo sigue si carrera. “Mi contrato vence en junio del año siguiente. Quiero seguir en Europa, en Francia, que es donde estoy hace 9 años. Para mí es muy importante, es el lugar donde me siento bien jugando al rugby. Mi carrera va a seguir acá, y es importante tener jugadores afuera para conocer nuevos sistemas de entrenamiento”.

Finalmente, Abrosio fue consultado por El Observador sobre su experiencia en el seleccionado portugués (fue entrerador asistente a inicios de 2024) y por la frase del DT actual Simon Mannix de que cuando llegó encontró un "agujero negro".

“World Rugby nos mandó porque se había ido Patrice Lagisquet (el DT en el Mundial 2023). Tienen un centro de alto rendimiento que es muy chico; ellos conocen el alto rendimiento más de grandes. Tuvieron el problema de que llevaron 14 jugadores franceses que tenían pasaporte portugués. Eso desmotivó a los portugueses que estaban en el centro de alto rendimiento.

No sé si es del todo real que se encontró en cero, porque lo que yo vi es que a los portugueses les gusta jugar, divertirse; nunca hubo un portugués que se quejara por un entrenamiento duro o largo. Vi que la gente es de primera, son flor de tipos, y me divertí mucho el tiempo que estuve ahí.

Mannix es neozelandés, llega a una cultura latina que para ellos siempre es muy difícil. Los neozelandeses estuvieron en Brasil también, y en ningún país les pareció suficiente lo que se hace, porque son culturas diferentes. Posiblemente sea como él dice y respeto lo que opine. Me parece que para Portugal, después de Lagisquet, le va a ser difícil encontrar un entrenador como él”.